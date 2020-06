La llorona del 2 de junio de 2020

MI DECISIÓN

Ayer estuvo Nito en 'La Decana' y entre las varias cosas que habló, tocó el hospital modular. Dijo que él fue quien dio la orden para construir ese hospital, y si tiene que volver a hacerlo, lo hará. Que ahora es muy fácil hablar, pero cuando se tomó la decisión, se pronosticaban más de 100 mil muertos en Panamá. ¡Santa cachimba!

LOS INFORMES

Nito también dijo que el presidente Duque de Colombia lo llamó y le dijo que las proyecciones que tenía de los científicos de Inglaterra es que el nuevo coronavirus se llevaría por los cachos a 120 mil panameños. Que este informe lo corroboró Sáez-Llorens, y luego el doctor Sandoval dijo que serían 120 mil contagiados para el 2 de mayo.

CAMBIECITOS

Ayer Nito también confirmó que estudia hacer cambios en su equipo de Gobierno para el 1 de julio. No dio nombres, pero a mí me dicen que por lo menos uno y una van por fuera y sin piquera. Que ya están mentalizados para volver a la vida privada..., pero de salario, chofer, guardaespaldas...

LAGARTOS

Alguien me comentó que la única empresa que trae mercancías vía aérea a Panamá le dio por subir abismalmente los precios de los fletes. Que no hay manera de que no haya que aumentar los precios a los consumidores, por esta lagartería de la empresa aérea de correspondencia.

LAGARTOS II

También me dijeron que hay supermercados, que mayoritariamente usan los panameños que reciben el bono, que les dio por aumentar los precios. ¡Vaya lagartos!

NUEVO LIQUIDADOR

La SMV nombró a un nuevo liquidador para la casa de valores PCM y las expectativas de los inversionistas son muy altas. No obstante, aún no se asoma. ¡Cara...mbola!

BUSES TUPÍOS

Ayer se abrió el bloque dos y los buses iban hasta la tusa en gente. Las paradas, ni hablar. Como que la gente tenía un apuro en salir y la ciudad ayer parecía que estuviera en cualquier día de semana antes de la pandemia. ¡Dios santo lo que nos espera en dos semanas!

DISTURBIOS

Ayer identificaron a un tipo que tenía fajos de billete para pagar a manifestantes que le están formando el alboroto a Trump. Esta vaina parece más una explosión social con tinte político, al mejor estilo de cualquier país latinoamericano. ¡Ataja!

PREMONISORIO

El exespía ruso Daniel Estulin manifestó en octubre pasado que a Trump le estaban preparando una revolución del color y que lo que hay detrás es un golpe de Estado. Que lo que pasa hoy en tierras gringas es el paso en esa vía. Que la Pelosy se afila para asumir el control. ¡Mi madre!

MOVIMIENTO ANTIFA

Volvió a salir el nombre de George Soros como uno de los que está detrás del movimiento Antifa, que promueve las revueltas en tierras gringas y que tienen como finalidad sacar a Trump del poder. ¡Quién pensaría que esto estaría pasado en EU!

SALTO LARGO

Alguien me manda a decir que hay un representante del circuito 8-10 que pronto saltará al oficialista PRD, por su desacuerdo con la dirigencia de su partido. ¿Me pregunto si será el gallo, el aliado o el ñameñista? ¡Joder, tío!

ATARUGADO

Me cuentan que le viene bajando un escándalo a un ex jefe SPIA por un pino que sembraron en Etesa y que no deja de parir. Todo indica que aprendió a hablar con la boca llena.