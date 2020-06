La llorona del 9 de junio de 2020

APP VOLANDO

Dice el ministro del MOP que viene con una inversión de $3 mil melones de la empresa privada a través de la Asociación Público Privada. Que esto puede generar una gran cantidad de mano de obra a partir del próximo año.

CUARTO PUENTE

El ministro también habló del cuarto puente y dijo que en julio debe estar listo el 60% del diseño final. Que el puente ahora busca otra forma de financiarse, porque con los bonos que iba a emitir ENA, con la bajada de calificación por el coronavirus, hay que replantear esa vaina, pero que espera que el proyecto arranque en enero.

DE VILLAVICENCIO PARA EL MUNDO

Ayer los medios de Colombia hablaban de cómo en la cárcel de Villavicencio, con un hacinamiento brutal y contagiada con un 92% de los reclusos, pudieron acabar con el Covid-19, cuando se hablaba de que iban a morir todos. “En la enfermería de la cárcel no hay un ventilador, lo que hay es aspirinas”, y ¡santo remedio!

RECORDANDO

El padre Gallego, hace hoy 49 años, fue víctima de secuestro y desaparición. La iglesia Católica, los campesinos de Santa Fe y seguramente muchos panameños lo recordarán y pedirán en sus oraciones que nunca más seamos víctimas de individuos que promueven la intolerancia y el odio y, por el contrario, que se respete el derecho a la vida y todos los derechos humanos.

ASUSTADOS

Me dicen que crece la preocupación de los trabajadores de la cueva de la 5 de Mayo, por las inexistentes medidas sanitarias; no toman temperatura, no hay gel alcoholado ni jabón en los baños. ¡Válgame Dios!

ASUSTADOS II

Las autoridades de Costa Rica registraron este domingo 55 casos nuevos de Covid-19, la mayor cifra en el país desde el inicio de la pandemia, y anunciaron un endurecimiento de las medidas restrictivas en tres cantones fronterizos con Nicaragua, donde se concentran los nuevos contagios. ¡Cara...mbola!

SEGURIDAD

Por los lados de la triple T me informan que el “new boss” de seguridad es un militar retirado cercano al Man, que terminó siendo transportista por los lados de Panamá norte, después de refugiarse en una isla.

SEGURIDAD II

Este personaje está imponiendo, con anuencia de Miguelón, restricciones y abusos a los usuarios y transportistas como si fueran los tiempos lejanos de Fuerzas de Defensa del Man. ¡Ajoooo!

CAMBIO DE FECHA

Por allí salió una propuesta de los moles, en la que piden que se cambie la fecha del Día del Padre para el 2 de agosto. Que este año el Día del Padre es el 21 de junio, pero con el coronavirus, la celebración va a quedar en panga.

CABREO

Por Chiriquí, residentes de La Fontana, primera etapa, están que echan chispas porque les cortan el agua todos los días. La promotora, que es la que les surte el agua, parece que tiene problemas para abastecer las otras etapas del proyecto y le ha dado por los cortes, aunque recibe un billetón por vender agua. Que los residentes ya unen fuerzas para querellar a la empresa. ¡Ataja!

CERCO DE DIVISA

Me cuenta alguien que pasó el retén en Divisa y vio que allí no hay ni un solo funcionario de Salud. Hay policías, pero solo te miran e indican que avances. Ni siquiera te toman la temperatura. Resultado, 800 casos en Veraguas.

CERCO DE SANTA MARÍA

Me cuenta el mismo conductor que allá hay funcionarios del Sinaproc, hay equipo de Salud, cuatro policías. Te piden cédula, licencia, salvoconducto, recibo de luz. Te preguntan el motivo del viaje. ¿Dónde trabajas? Te toman la temperatura. Te preguntan, ¿de dónde vienes? y ellos deciden si pasas. Resultado, 19 casos en Herrera y 20 en Los Santos.