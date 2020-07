La llorona del 22 de julio de 2020

ENFRIADO

Me comentaron que por el Palacio dieron la orden de congelar a uno de los asesores presidenciales, ya que por ahí estaba habiendo muchos líos en negocios y por eso el gobierno estaba sufriendo por las malas decisiones y falta de confianza.

CELEBRAN

Muchos del piardí contentos por el enfriamiento, ya que se dice que fue el causante de la mayoría de las malas decisiones y errores cometidos. Que por querer controlar a todas las instituciones, no le daba el tiempo de hacer su trabajo. ¡El que mucho abarca, poco aprieta!, dice el dicho.

ATENCIÓN

Esto me lo mandó un lector: “Increíble. Acabo de cerrar con un ejecutivo que llamó a cobrarme. Cuando yo le indiqué que quería acogerme a la moratoria, me dijo que ellos, por ser un banco extranjero, no estaban obligados a cumplir la misma. Me quedé en 'shock', o sea la Superintendencia les da licencia para usufructuar en nuestro país, pero ellos mantienen sus propias leyes”.

CARRITO DE PAGO

Los puertorriqueños elegirán próximamente al candidato opositor a la Gobernación por el Partido Popular. El candidato con más opción es el senador Eduardo Bhatia, por su liderazgo contra la corrupción; se perfila también como ganador de la Gobernación en las elecciones de noviembre.

CARRITO DE PAGO II

Bhatia llevará de seguro a los populares al triunfo en Puerto Rico. Ya recibió el respaldo público de Robert Kennedy y de importantes demócratas. En 'La Decana' lo entrevistamos cuando visitó nuestro país como presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

PA LOS TIGRES

Dice el ministro del MEF que la vaina se va a empeorar en las recaudaciones. “Todos los meses vamos a tener recaudaciones muy por debajo de las estimaciones que se habían hecho. Esto se hará sentir en 2021, y más adelante”. ¡Cara...mbola!

ESTRAGOS

Por allí salió un informe de que las empresas en Centroamérica llevan un acumulado de $2 mil melones en pérdida, por los estragos que está causando a las economías de la región el bichito endemoniao. ¡Santa Bárbara bendita!

ENCHIROLADO

James Ospina fue condenado a cinco años de prisión, por posesión ilegal de un arma. Chuzo, ahora que se sabe de esta sentencia igualita que la que tuvo que cumplir Gustavo Pérez, más de uno tiene el corazón acelerado. ¡Cara...mbola!

'HACKERS' MALVADOS

Me dicen que varias clases virtuales, de esas que empezaron el lunes, fuero 'hackeadas' por algunas personas para divertirse. Dice que en lugar de las lecciones que iba poniendo el docente, los estudiantes vieron páginas del Kamasutra. ¡Joder, tío!

TIKI, TAKE

El que encendió un avispero en Colombia fue el presidente Iván Duque. El hombre se refirió a la senadora Aída Avella como “la vieja esta” y el pa tras no se hizo esperar. Ahora el tema es la comidilla en la opinión pública colombiana.

INVESTIGACIÓN

Me cuentan que en el Cajetón iniciaron una investigación, porque en los libros contables están registrados miles de instrumentos médicos, pero cuando fueron al inventario físico no aparecen. ¡Ajoooo!

JAQUE MATE

Caribbean Coffee Traders Limited operará las cafeterías Starbucks en Panamá desde el próximo 1 de agosto, a través de su recién adquirida división, Inversiones Panamericanas de Café de Panamá.