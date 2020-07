La llorona del 30 de julio de 2020

¿PLAGIO?

Mayer denuncia que hace un año presentó con el diputado independiente Edison Broce un anteproyecto de ley de movilidad eléctrica. Que el documento durmió el sueño de los justos, y ahora, como por arte de birlibirloque, aparece otro proyecto que es un vil plagio del suyo, con el sello de la secre de Energía. ¡Esto está que echa chispas!

BORRADERA DE FOTOS

Alguien me mandó esto: El GobierNito acaba de nombrar en Tailandia a alguien que dice que fue ficha fiel del candidato de la ñamura. La vaina es que ahora se ve a Itzel en todas sus redes sociales borrando sus fotos con la bandera y suéteres de los ñames. ¡Ajoooo!

MUY BONITO

Desde la tierra de Urracá me comentan que una funcionaria de un ministerio utiliza a la abogada de la institución, en horas laborables, para que la represente en una audiencia personal. Según la ley, los abogados (as) no podrán litigar en la esfera administrativa que se relacione con sus funciones, o con el ministerio, entidad o dependencia oficial a la que presten sus servicios. ¿Cómo se come eso?

UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

Los educadores, administrativos y directivos del colegio Federico Zúñiga Feliú, de Penonomé, están dando un ejemplo de solidaridad al organizarse para dar bolsas con comida a los estudiantes y sus familias afectados por el bichito endemoniao. Ellos realizan las colectas, preparan las bolsas con alimentos cuyo costo es de $25, y las distribuyen. Tremenda iniciativa.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD II

No hay excusa para que en todo el país no se siga con el ejemplo de este colegio público que tiene como lema Patria-Unión-Esfuerzo. Ubicado en el punto central de la República, cuna de grandes presidentes e intelectuales que nos señalan el camino correcto.

MALAPAGA

Me mandan esto: Un empresario intenta, en estos momentos, cobrar en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una cuenta por trabajos realizados, desde hace casi tres años, en el asta que sostiene la famosa bandera del glorioso cerro Ancón. Aunque la obra fue recibida con conformidad, ahora nadie quiere pagar.

MALAPAGA II

Los trabajos realizados en el mástil mencionado fueron contratados con carácter de urgencia, pero ahora el MEF no siente ninguna urgencia para pagar la deuda. Al empresario afectado le dijeron (palabras más, palabras menos) que las cuentas que se honran hoy, son para los vinculados con el PRD.

LA VACUNA

La carrera por la vacuna contra el bichito endemoniao parece la carrera espacial. Los chinos, gringos, ingleses y rusos compiten para ver quién es el primero en sacarla. Dicen los rusos que la suya ya está lista para entrar a pinchar gente desde el 10 de agosto. ¡Ajoooo!

VAMOS A VER LA OLA MARINA...

El abogado de los hermanitos presos en el extranjero le pide al Gobierno panameño que exija a Guatemala que haga valer el estatus diplomático, ya que son suplentes del Parlacen. Chuzo, esto me recuerda cuando Isabelita se puso de apellido Pilato.

MEJOR EN PERSONA

Las reformas al Código de Trabajo, debido al coronavirus, están en la Asamblea y cuando empiezan a coger vapor, los diputados decidieron mejor hacer un alto y tratar el tema en persona. Chuzo, anden por la orillita que se forma el pleque, pleque.