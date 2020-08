La llorona del 4 de agosto de 2020

FALLOS DE LA JUSTICIA

Tremendo pleque, pleque con esa vaina de la compra y venta de fallos. A propósito, parece que la bola pica y se extiende. Hoy será la audiencia, por uno de estos casos, en la sala ocho de plaza Ágora, a las 2:00 de la tarde.

ME VOY

Me mandaron esto: “Ya el mandamás de una institución de becas se cansó de su casa de $14 mil y de sus vecinos de El Tecal, y se mudó para Playa Dorada, en Arraiján, donde las humildes casitas están entre un cuarto y medio millón de balines”. ¡Ajooo!

¡AY PATRIA!

La que tuvo un lunes de estrés fue Patria Portugal, porque el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, la declaró penalmente responsable por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo. Le metió ocho años de cárcel. ¡Cara...mbola!

¡QUÉ BERRAQUERA!

Desde la península de Azuero me cuentan que una escuela retransmite por su cuenta de Twitter las clases de TV. Allí pueden volver a ver las veces que quieran. Mientras unos educadores se oponen al trabajo, otros dan la milla extra. ¡Bien hecho, Evelianos!

FORO DE BAYANO

Los que organizan un foro social son Cecilio Simons y su equipo de Bayano Digital. Será el 14 y 15 de agosto. El foro lo inaugura el expresidente boliviano Evo Morales, con la conferencia “Crisis socioeconómica y de hegemonía: modelo de desarrollo alternativo para América Latina y el Caribe”.

PARA ENTRETENERSE

Ayer publicamos esta glosa: Alguien me manda esto: “Entre la disputa de la caridad de Casís vs Flor, y la partida de Úrsula 'la diosa del viaje', no le había prestado atención al discurso de Nito, frente a la mansión de 'Omar Vive' (si los ves, agáchate). Pregunto: ¿quejarse del servicio eléctrico, entra en el llenar espacio?”. El autor del twit reclama que no lo mencionamos: Es José Martínez.

VENCIÓ AL BICHITO

El ingeniero Carlos Penna Franco superó la covid-19 con el apoyo del los doctores Julio Sandoval y Vianette Montagne, quienes actuaron rápido y todo salió bien. Le manda a decir a los amigos, conocidos y colegas: ¡A cuidarse!

ME VOY

Después de un escándalo que le salió al rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, ayer el hombre anunció que no iba a afectar el reinado de su hijo y menos a poner en riesgo lo que construyó en su reino durante 40 años. Agarró su muleles “...y se marchó, y a su barco le llamóooo: Briiiboooón”.

Y UNO PECHÓN…

Alguien escribió en Twitter que un hombre en la India reescribió a mano los 73 libros de la Biblia, durante la cuarentena que se decretó en ese país. Y uno dándose golpes de pecho y publicando que aprendió a hacer pan de banano… ¡Plof!

SUMANDO APOYO

La exgobernadora de Puerto Rico Sila María Calderón anunció que va a votar por Eduardo Bhatia, “por ser el más preparado para enfrentar los problemas del país”. Interesante es que si Bhatia queda de gobernador, lo curioso es que la primera dama sería panameña. Acá con Nito es al revés.

SOLIDARIDAD

La población ve con buenos ojos que en la UTP hayan eliminado los gastos de representación y los 'plus' que les pagan a los profesores con funciones administrativas por la crisis. ¿Cuándo se hará lo mismo en otras universidades?

SABROSO

Me dice uno que sabe, que la empresa Promed...io , distribuidora de equipos y fármacos con vínculos en varios gobiernos sucesivos y la Sra Z, se llevan los contratos millonarios del Cajetón sin mucha competencia.

CAMARÓGRAFO

La grabación del video del alcalde capitalino en la playa puede que abra otra investigación, parece que fue un niño vecino que lo filmó. Como ya visita el Avesa de repente y le preguntan cómo violó el cerco sanitario.