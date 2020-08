La llorona del 6 de agosto de 2020

NO SOY YO, FUISTE TÚ

En la indagatoria a Cachaza, el hombre raudo y veloz le echó toda la culpa a Jaimito Lasso. Todo el billete que recibió, los melones que giraron, todo fue conseguido por Jaimito. Jaimito hizo y deshizo, y él solo confiaba en esa “persona de confianza”. ¿Se quedará con esa Jaimito?

LAS MIL Y UNA NOCHES

Y en la primera indagatoria, se puede ver que Cachaza llevó la estrategia del cuento de 'Las Mil y una Noches'. El hombre no soltó la guitarra y la fiscal estaba como poste de cerca. Ni le preguntó. Habló, habló y habló, y jamás se le repreguntó. ¡Santo cielo!

SEMANA TRISTE

Una semana de mucho dolor y pesar, porque tres personas, conocidas todas, se fueron al encuentro con el Padre Celestial. Don Arturo Melo, Kendal Royo y José Dollander. A todos sus familiares, nuestras más sentidas condolencias. ¡Hasta luego!

COMO AGUA

Desde Azuero nos dicen que están usando un herbicida que suprime el olor. De venta libre, se sabe que aunque no hieda su daño a la salud es altísimo. Lo están aplicando en barriadas para evitar limpiar los patios. ¿Qué dice la gente de Paquito?

EN LA GATERA

El que está en la gatera para la ratificación en el Senado gringo es el nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, Eric Paul Bethel. En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos comenzó ayer el proceso para considerar al nominado del presidente Donald Trump como su embajador estadounidense en Panamá.

EN CADENA

Dice alguien que en su pueblo, cuando “la pelona” se lleva uno, mejor hacer hueco pa tres, porque así pasa. Con la explosión en Beirut, la vaina parece igual. Ayer también se reportó un incendio de gran magnitud en un mercado de Ajmán en los Emiratos Árabes Unidos y, además, otra serie de explosiones en Corea del Norte. ¡Mi madre, qué 2020 más apocalíptico!

DOS MÁS

Y por la masacre de Colón, donde fueron asesinados siete jóvenes, ya la Policía tiene tres detenidos. El primero de ellos, su familia y amigos alegan la inocencia, pero de los otros dos sí hay indicios de que tienen algún grado de implicación. ¡Mi madre!

NADA QUE VER

Me escribió el rector para decirme que es completamente falso eso que pusimos ayer de que “el ministro Alexander le dio un jalón de oreja a Lalo Flores por pagar salarios altos a sus allegados y no cumplir con gastos de inversiones. Por eso es que no quiere darle más plata”. Y me mandó un video con las declaraciones de Alexander muy reído con él.

HOSPITAL FIGALI

Dice Nito que el Figali va a empezar a recibir los primeros pacientes si no es este fin de semana, la otra semana. Que “la adecuación de este centro de convenciones con más de 100 camas permitirá descongestionar el hospital integrado Panamá Solidario y el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social”.