La llorona del 7 de agosto de 2020

CON ACEITE DE OLIVA

Me aseguran que las negociaciones entre la empresa FCC y la gente de la Caja del Seguro Social, van como con aceite de oliva. Parece que más temprano que tarde se llega a un acuerdo y el Cajetón encargará la terminación de la Ciudad de la Salud a otra empresa. ¡Ajooooo!

AL BANQUILLO

Hay vainas que no están claras en el crimen múltiple de Colón, donde asesinaron a siete jóvenes y a seis los dejaron vivos. Esta tarde, a las 2:00, hay una audiencia donde estarán en el banquillo los jóvenes que sobrevivieron. El abogado del primer detenido busca liberar a su cliente y más ahora que hay otros dos en la chirola.

EL MONSTRUO

Ayer fue la audiencia del tercer detenido por la masacre de Colón. Al hombre, conocido como El Monstruo, lo mandaron a la chirola por los presuntos delitos de homicidio agravado, feminicidio, robo agravado y privación de libertad. El otro detenido, conocido como El Niñito, pidió que lo metan en otra cárcel, porque teme por su vida.

SAPO CON KEPIS

Me dicen que hay un Llorente que es una célula que le tienen incrustrada en el Ministerio Público del salsero. Que pese a que está jubilado, lo metieron en planilla, pero reporta directamente a alguien que quiere seguir moviendo el muñeco. ¡Cara...mbola!

LA RED

Hablando de planilla en el Ministerio Público, alguien me dijo que en tiempos de la princesa Leah, varias fiscales estaban en la red y por sus trabajitos recibían maná. Le recomiendan al Salsero que camine pegadito a la pared porque todavía el campo está minado, muy minado. ¡Santa cachimba!

QUE ABRAN, QUE ABRAN...

Ayer fue de ponchera en la Vía España. Un grupo de personas se manifestó en la salida del Metro de la iglesia del Carmen, en Vía España, como medida de protesta. Están cabreados con la cuarentena y quieren que abran todo para poder trabajar. ¡Ay padre!

ANUNCIO

Dice Nito que el Rt en San Miguelito está bajando y podrían abrir algunas actividades económicas como ya ocurre en Coclé, Herrera y Los Santos. En pocas palabras, la cantidad de contagios en ese distrito está bajando. ¡Más bien!

RETIRO DE FIANZA

Si las vainas están malas, parece que ahora se complican pa los hermanitos detenidos en Guatemala. La aseguradora Ancón dice que por motivos de “fuerza mayor”, pidió el retiro de la fianza de $2 melones que garantizaban la excarcelación de uno de los detenidos acá en Panamá. ¡Mi madre!

CON CULILLO

Alguien me manda esto: “Hartos del miedo están muchos funcionarios que son obligados a ir a trabajar, no solo exponiendo sus vidas para no perder sus fuentes de ingreso, sino que tampoco ven la luz al final del túnel. Se sienten que están en el corredor de la muerte”. ¡Joooooo!

SUGERENCIA

También me mandan esto: “Hay que tomar medidas rápidas para que todo funcionario de alto riesgo, sea mayor, hipertenso, asmático, diabético, obeso, o con otro tipo de morbilidad de riesgo, que se quede en casa y haga teletrabajo si puede; si no darles licencia con sueldo hasta que pase la mortandad”.

LADRÓN DE CAMPO

Por el Mida en David, un Cepeda ahora se la pasa en una finca de un doctor Lezcano. Dice que va en un 'pick up' Ford a tumbar árboles de caobo y laurel negro para venderlos. Le mandan a decir al ministro y a Concepción, que tienen a un bribón que en lugar de ayudar a los finqueros, se mete a sus fincas a robarles. ¡Mi madre!