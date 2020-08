La llorona del 17 de agosto de 2020

CAMPAÑA DE ULTRAMARA

Propósito del influencer que nos difamó por el derrame de petróleo en la isla Mauricio, dicen los expertos que ese fue solo uno de las tantas “noticias” en medios, lo que forma parte de una campaña de desprestigio para atacar a Panamá. ¡Mi madre ¿y qué esperamos para reaccionar?!

CAMPAÑA DE ULTRAMAR II

Que estos hechos están conectados con los "Panama papers". Se sabe que el siguiente paso era atacar el registro marítimo. Recordar que con los “Panama papers” tuvieron ayuda local con el gobierno ñameñista y fuego amigo. Increíble que por política panameños se presten para herir al país. No hay límites. ¡Joder tío!

DESCARO ESTATAL

La cuarentena ha permitido que algunos funcionarios abusen hasta más no poder. Me mandan a decir que un ingeniero que labora en la Facultad de Comunicación Social de la UP no pisa el campus central desde el pasado marzo, pero no falla en sus labores diarias (ocho horas) en un canal religioso de televisión. ¡Muy bonito!

CABREO

Me dicen que hay una molestia real en la estructura del PRD por las trastadas del dúo perverso de Ruiloba y Ortiz. Internamente se ha hablado de hasta llevarlos al Tribunal de Honor.

ROGELIO, EL INDECISOS

in entrar en detalles, dice alguien del PRD que preocupa que el titular del Miviot mire para otro lado en el caso de su jefe de personal cuando amenaza con destituir a funcionarios que no pulsen “likes” en las cuentas sociales, donde aparecen el ministro y el propio Presidente. Tal acción viola varios artículos del Código Penal.

HASTA LA TUSA

Alguien me manda esto: "¿Pedro Ortiz conocerá el contenido del art. 341 del Código Penal?, cuya sanción por utilizar bienes del Estado para uso propio tiene una sanción de de 1 a 3 años". ¡Ay padre!

VOY POR FUERA

La gente de Apede decidió colgar guantes como miembro del Patronato de la Feria de Azuero. Dice que han sido testigos de cosas raras y como organización seria y referente nacional, no quieren estar envueltos en chanchullos. ¡Santa cachimba!.

TARDANZA INCOMPRENSIBLE

Es plausible que el gobierno haya designado finalmente, luego de más de un año, al director y la subdirectora generales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Y felicitaciones dobles por la escogencia de una dama para el segundo cargo más importante entre los apagafuegos..

TARDANZA INCOMPRENSIBLE II

Sin embargo, nadie entiende la demora para reemplazar al magistrado, cuyo periodo concluyó el pasado enero como integrante del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. O Floripondio practica el vudú o el gobierno piensa que esa entidad no vale ni 25 centavos.

DE VUELTA

Hoy, lunes 17 de agosto, inicia el segundo semestre de clases en la UNACHI y siguen virtual. Usando las plataformas Classroom y Modem. Éxitos muchachos, que la educación te puede dar calidad de vida hasta el final.

POR LA ORILLITA

Alguien me dice que hay que tener ojo con los directores regionales de instituciones y ministerios, porque también obligan a sus subalternos a entrar a la "likemania" y hasta amenazan con destruirlos si no lo hacen. ¿Hasta cuándo ese abuso al Código de Ética?

CON CUIDADO

También me mandan esto: “Hay que tomar medidas rápidas para que todo funcionario de alto riesgo, sea mayor, hipertenso, asmático, diabético, obeso, o con otro tipo de morbilidad de riesgo, que se quede en casa y haga teletrabajo si puede; si no darles licencia con sueldo hasta que pase la mortandad”.