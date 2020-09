La llorona del 4 de septiembre de 2020

REFRENDO

Ayer la Contraloría anunció el refrendo del hospital modular. Dice que se hizo una amplia consulta y luego de 1,255 horas-hombre de trabajo, se determinó que el precio es justo y razonable. Justo ayer, Rigoleto, el procu de la Administración, ordenó el cierre y el archivo de la investigación por este caso. ¡Cara...mbola!

REFRENDO II

De acuerdo con el análisis de la Contraloría, el precio del hospital modular acordado entre las partes está por debajo del rango medio entre el mínimo determinado por esta institución y el máximo posible en la industria de la construcción.

IRONÍAS

Alguien del GobierNito comenta que por más críticas al hospital modular, hay una realidad innegable: Se invirtieron 12 millones en este hospital que ya ha salvado decenas de vida, mientras que en cuatro hospitales de gobiernos pasados se le metieron 700 millones y todavía no han puesto ni una cunita. ¡Santa cachimba!

CIUDAD HOSPITALARIA

El chino Lau se refirió ayer a la Ciudad Hospitalaria y dijo tajante que la va a terminar. Que usará todo lo que la ley le permita, para culminar esta obra que tiene 65% de avance. El pleito sigue, pero le dijo a los españolitos de FCC que retomen la obra. ¡Ataja!

A PESAR DE...

Dice la gente del Registro Civil que en el mes de agosto de este año en todo el país se inscribieron 6 mil 407 nacimientos, mientras que de defunciones fueron 2 mil 498. En ese mismo periodo se registraron 166 matrimonios. ¡Chuleta!

BÉISBOL SIN PÚBLICO

Comenta alguien que el béisbol se inventó para jugarse con el calor de los fanáticos. Los que aplauden y usan camisetas de sus equipos, los que compran sus 'hot dogs' y carne en palito antes de entrar. Los que llevan a sus hijos a las gradas de sol o de sombra. Los que piden jonrones y carreras. Los que bailan al son de murgas cuando su equipo hace carreras. Ese es el gran juego. ¡Con el bichito, eso no va a ser igual!

EL SALVE

Más de mil personas que integran unas 200 familias de Herrera y Los Santos fueron beneficiadas por el programa “Tu título en casa”, que desarrolla la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, a fin de no detener las entregas y contribuir con el desarrollo social y económico de los hogares panameños.

EN LA RECTA

Los que dieron su vuelta por la Zona Libre de Colón fueron los ministros del Mici y de Trabajo. Fueron a verificar las medidas de bioseguridad, dado que la Zona Libre reabre el lunes. Dicen que hay que entender que estamos en una etapa donde no podemos relajar, por ningún motivo, las medidas de bioseguridad en ambas vías, vendedores y compradores.

TIKI, TAKE

Una joven dice que fue detenida, junto a su novia, porque se besaron en un área pública y los policías consideraron que eso fue contra la moral. Las llevaron en una patrulla hasta la estación y luego al juez de paz. ¡Miranda, controla a estos policías y que dejen el abuso!

DE RIPLEY

Ayer encontraron dos celulares empaquetados dentro de bolsas de arroz, los que fueron decomisados por custodios penitenciarios a un ciudadano en el área de entrega de encomiendas para detenidas del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari. En otro penal quisieron meter droga en palos de escoba y un trapeador, y otra vaina en unas pechugas. ¡Santo!

SE PISAN LAS MANGUERAS

Me dicen que sigue la cosa en los apagafuegos. Ahora resulta que Abdiel no puede firmar ni nombrar, ya que su nombramiento no se hizo bien. Y todos los que trajo al benemérito están usurpando funciones. ¡Ojo con una demanda!