La llorona del 25 de septiembre de 2020

OTRA CA...NTINFLADA

En tiempos de Cachaza se le armó carrera al consorcio italiano Condotte, que tenía un contrato en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. La vaina es que el pleito empezó por una auditoría que señaló que se utilizó un anticipo otorgado al consorcio para fines ajenos a la construcción del proyecto deportivo, lo que conllevó al incumplimiento del contrato, según los contables. Un fallo ahora vuelve a dar la razón a los italianos.

OTRA CA...NTINFLADA II

La carrera contra el consorcio ahora nos terminará costando un dineral, luego de que un laudo arbitral falló a favor de los italianos de Condotte. El caso pasó luego a la Tremenda Corte y esta falló a favor nuevamente de los italianos. ¿Será que le cobramos la plata a Cachaza?

CARBURANDO

Me dicen que hay uno en la Asep que pronto le va a caer la teja. Dice que uno de los dos abogados que están preparándole una demanda al Sr. Edwin de radio y televisión, es un experto en las leyes que regulan los medios electrónicos. ¡Madre mía!

APLAUSOS

El empresario Ricardo Bustamante comenta: “en estos momentos de pandemia hay panameños que se achican por temor, mientras otros se agigantan. Tal es el caso de las funcionarias de recursos humanos de la AMP que se han mantenido trabajando todos estos meses”. ¡Honrar honra!

SE VA A FORMAR

Me mandan a decir que la ATTT y el Municipio de Panamá y todos los demás, no han actualizado la prórroga de placas vencidas. No hay placas de agosto y vamos para octubre, y para circular por el país pueden boletear sin tener esa justificación. ¡Cuidado y se les forma un merecumbé!

NI PRESTA EL HACHA...

El director de la dirección de Etnias en la Alcaldía, en vez de defender la inclusión social, saca su látigo al mejor estilo de los campos en Lousiana durante la esclavitud, y reparte parejo. Groserías que no hacía ni el tío Tom. ¡Santo!

HUELGA AL SINDICATO

Alguien me comenta que le quieren formar su huelga al mismo Sindicato de Tocumen, para que pruebe de su propia medicina. Que tras que la cosa está fea para cientos de trabajadores del aeropuerto, el sindicato quiere recoger su 2% sin misericordia. ¿Y dónde queda la llamada solidaridad que tanto pregonaron?

CHANCHULLO

Ya que andamos por Tocumen, me dicen que se cocina tremendo chanchullo. Se trata de una licitación de servicios de auditoría a la medida de una empresa. Ni disimularon, solo le faltaba ponerle que el nombre de la compañía a quien se le quiere adjudicar debía comenzar con la letra D. ¡Nada menos!

BRIBONADA

Alguien que sabe de estas vainas me dice que cerca del vertedero de La Chorrera hay unos terrenos municipales que han sido ilegalmente apropiados por un hebreo y un diputado del área conocido como La Gaviota. ¡No se sorprendan si quedan subiendo y bajando escaleras!

PARA TENER PRESENTE

Un abogado lo recuerda: “La diferencia entre un político y un ladrón es que el ladrón te escoge a ti, pero el político lo escoges tú... Empoderamiento urge antes que se acabe Panamá”.

PUEDEN VOLAR

Comenta alguien que Correos y Telégrafos y la Lotería Nacional son dos empresas estatales que si se manejan y se adecúan como deber ser, serán de las empresas con mayor rendimiento económico a nivel nacional, ya que en todo el país hay una oficina establecida por distrito, además, tienen mano de obra inutilizada. ¡A ponerse las pilas!