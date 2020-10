La llorona del 4 de octubre de 2020

A LA CAZA

Los partidos políticos empezaron a mover el esqueleto con las inscripciones de adherentes, ahora que el Tribunal Electoral dio el go. Lo más curioso es ver los activistas del Loco inscribiendo el nuevo partido y los activistas de su viejo partido, moviendo el esqueleto buscando a más adherentes. ¡Ajooo!

A LA CAZA II

Otra novedad es que no se trata de llevar libros de inscripción, como era la tradición, sino que ahora las inscripciones son en línea, como casi todo lo que obligó la pandemia causada por el bichito endemonia'o. ¡Ataja!

BAJA EL VIH

La pandemia fregó a mucha gente, pero también hay cifras positivas respecto a algunas enfermedades como el VIH. El primer semestre de 2020, los nuevos casos registrados de VIH ascendieron a 287. El 2019 terminó en 1,460 casos.

EN CUARENTENA

Los distritos de Soná y Santiago están en vaina. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que “muy posiblemente” la próxima semana comenzará a regir una cuarentena total los sábados y domingo en estos lugares, en la provincia de Veraguas, debido a un aumento de los casos de coronavirus en los últimos días.

CON CUIDADO

El bichito endemonia'o no perdona. No importa el color de piel o cuan poderoso es en el mundo, sino lo puede picar, lo pica. Un informe del Minsa dice que han registrado 525 casos de embarazadas que han sido picadas entre marzo y agosto. ¡A cuidarse!

AL RESCATe

Un caso curioso se registró en la mañana de ayer en la cinta Costera 3 en la ciudad de Panamá. Un perro que caminaba con su dueño, inexplicablemente cayó al mar y el dueño no lo dudó y se lanzó al rescate. Al final, tanto el perro como su dueño, tuvieron que ser rescatados por los bomberos y policías.

FURIA DE QUÉ?

Parece que la Operación Furia no va a quedar más que en una rabia por parte de los afectados, porque las autoridades montaron todo un operativo contra ex jefes de los estamentos de seguridad, aduciendo que tenían en su poder armas de guerra y muchas de ellas pertenecientes al Estado. Ahora se conoce que el Servicio Nacional Aeronaval informó que 14 armas de fuego que fueron decomisadas de la institución, no forman parte de su inventario.

CABREO

Mucha gente está que echa chispas por el pésimo servicio de internet en Panamá. Se cae a cada rato o la señal es muy débil. Algo debe hacer la Autoridad de los Servicios Públicos, porque la facturación sí llega como relojito suizo.

MUY BIEN

El Instituto Conmemorativo Gorgas informó sobre el nacimiento de los primeros niños del programa de fertilización in vitro para familias de escasos recursos. “Estamos felices, estos son los primeros niños producto del Programa de fertilización in vitro para parejas de bajos recursos”, señaló el Gorgas en su cuenta de twiter. Nacieron el 2 de octubre y pesaron 5.5 libras.