La llorona del 11 de octubre de 2020

SE BUSCA

Dice que los últimos coletazos del maná brasileño son en direcciones opuestas: se buscan locos y se buscan ñames. Que hay gente muy nerviosa comiéndose las uñas. ¡Santa cachimba!

SE BUSCA II

Me enteré que por los lados de la Locura andan buscando a Aurora, a Úrsula y a Sol. Que a Fernando, hijo de Aurora, también lo quieren por el Avesa. ¡Santa cachimba!

SENTADITO

Por la ñamura sentaron al Niño y me dicen que es posible que llamen al cuñado Popi y a Beby. Que el que parece que también pudiera estar en la lista es Alvarito, el ministro y mano derecha. ¡Cara...mbola!

DESESTRESÁNDOSE

A propósito de Alvarito, mientras la vaina del maná brasileño está que arde, ayer lo vieron jugando golf por Decameron. Que cuidado y los nervios los tiene de punta y necesita desestresarse. ¡Ataja!

LA RIPOSTA

Sobre la glosa que decía que un fallo contra el abogado Sidney Sitton, lo condeba a pagar 61 mil trancas a Popi Varela, esto ripostó el abogado: “A mi NADIE me ha condenado por delito alguno como dice su glosa (es un tema civil). Ese tema de Popi a mi no me preocupa, ya que cuando denuncias un hecho NO puede haber responsabilidad civil (lo dice la ley), mucho menos penal. Ya apelé, eso se le cae”.

A LA CALLE

Los propietarios de colegios particulares que mantenían conversaciones con el MEDUCA, decidieron suspender las misma e ir a protestar a la calle, para exigir el pago de 80 dólares por cada estudiante, una propuesta que supera los 80 millones de dólares.

GOLOSOS

Me cuentan que iban a dar 3 millones de dólares para distribuirlo entre los estudiantes más humildes, pero no la aceptaron. Que los colegios piden, pero no han cumplido con la documentación solicitada por MEF: lista de acudientes con morosidad, informes de morosidad y nombres de los padres de familia que no pueden pagar, entre otros.

IMA PREMIA A CHIRICANO

En la actividad del Día del Productor y Profesionales de las Ciencias Agropecuarias, el IMA premió al Mejor Mediano Productor 2020, el chiricano Feliciano Moreno, con un generador eléctrico para sus labores diarias en la microempresa agrícola MAC localizada en el distrito de Bugaba, donde tiene plantaciones de papaya, aguacate, ají, entre otros productos. ¡Aplausos!

POR FUERA Y SIN PIQUERA

Al que le dieron calle fue al ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El hombre tenía una medida cautelar de casa por cárcel hace dos meses, por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Dicen que viene el pa'trás. ¡Santo!

PRÉSTAMO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 40 melones para realizar mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación de las personas con discapacidad y sus familias en Panamá.

TODO LISTO

La gente del Aeropuerto Internacional de Tocumen pondrá en funcionamiento tres centros de hisopados para todos los viajeros nacionales, residentes y extranjeros que no cuenten con un certificado de prueba de hisopado/PCR o antígeno negativo de Covid-19 para entrar al país. El costo para realizarse la prueba será de 50 dólares. Los viajeros podrán obtener los resultados en un tiempo aproximado entre 20 a 30 minutos.