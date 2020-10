La llorona del 20 de octubre de 2020

SABIO

Ayer se salió Cachaza con un comunicado diciendo que todo el maná brasileño que recibió, fue donación para su campaña. Que malintencionados son los que han querido decir que eso fue coima. Que él nada tiene que ver con vainas chuecas y que todo fue reportado al TE. Lo que no explicó fue que el TE ya dijo que el panameñismo no recibió plata brasileña. ¡Ataja!

PLANILLÓN

Si se hace un comparativo a ver qué administración abultó más la planilla de la Caja de Seguro Social, el que se lleva el premio es Cachaza. En los cinco años metió 12,909 funcionarios, seguido del Loco con 10,736 personas. ¡Con razón la vaina está jodida!

APLAUSO

Me cuenta una persona que es comisionada de Derechos Humanos, que estuvo por ONPAR y quedó gratamente impresionado por la atención que le brindó el director Pittí, a pesar de no tener cita. ¡Aplausos!

DESDE ALEMANIA

Ayer corrió como pólvora la noticia que venía desde Alemania para una orden de detención contra los abogados de Mossack y Fonseca, producto de los Panamá Papers. Dice Fonseca Mora que esto no tiene pie ni cabeza, porque el delito de evasión es penado en Alemania y no en Panamá, y, segundo, quien evadió al fisco alemán fue alguien que compró la sociedad a un banco, a quien su firma le vendió esa sociedad.

SE DEMOSTRÓ EL GOLPE

Con el triunfo de Arce en Bolivia, quedó demostrado que fue un vil golpe de Estado el que le dieron a Evo en las elecciones pasadas. Eso sí, la equivocación de Evo fue correr él por cuarta vez; debió ceder a alguien más del MAS.

VATICINIO

Desde esta columna dijimos que el tema de las elecciones en Bolivia no era si ganaba el MAS de Evo; era si ganaba o no en la primera vuelta. En efecto, Arce se alzó con la victoria en la primera vuelta y fue contundente. Dicen que Evo ahora debe cuidarse de que Arce no sea el Moreno de Ecuador, que luego de llegar al poder, le dio su patada a Correa. ¡Ataja!

Y EN SUS ESQUINAS

Hoy en la Asamblea se dará la primera reunión en la comisión de Asuntos Agropecuarios para la supuesta eliminación de la Aupsa. Allí estarán los distintos sectores en sus respectivas esquinas esperando el campanazo para argumentar sus puntos a favor o en contra de la propuesta.

Y EN SUS ESQUINAS II

Productores están listos para batallar hasta el final. Son muchos años de importaciones desmedidas y a destiempo que han afectado a la economía rural, al punto que ya le falta poco para desaparecer. ¡y suena la campana...!

CAMPANAZO

Me dicen que los comerciantes están esperanzados que los salve la campana y que la promesa de campaña de eliminar la Aupsa sea una más de las muchas que no se podrán cumplir. ¡Santa Bárbara bendita!

ERRATA

En el editorial de ayer afirmamos que “una publicación del diario “La Tercera” de Chile, que analiza los datos del FMI, adelanta que mientras ese país sudamericano en 2025 tendría un PIB per cápita de 28,660 millones de dólares y Uruguay 26,676 millones de dólares, Panamá llegaría a 37,844 millones de dólares...”. Lo correcto es Chile 28,660 dólares, Uruguay 26,676 dólares y Panamá llegaría a 37,844 dólares...

A LA PLAYA

Me dicen que es muy probable que esta semana se anuncie el levantamiento de restricción para ir a la playa, aunque quedará vedado para paseos. Eso significa también que se acaba la cuarentena de los domingos, aunque se mantendrá el toque de queda de 12:00 media noche a 5:00 de la mañana.