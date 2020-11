La llorona del 3 de noviembre de 2020

EL DÍA D

Mientras ETA está vuelta el diablo por Centroamérica y Panamá, aquí conmemoramos 117 años de la gesta separatista de 1903, en tierras gringas están en plena ponchera con las elecciones donde los demócratas quieren sacar del poder a Trump. ¡Ay padre!

VATICINIO

Dice El Griego que Trump hizo un giro radical a su favor después del último debate. “Y aunque todas las encuestas digan que gana Biden, no me sorprendería que gane Trump. Aunque no creo que sepamos los resultados mañana (hoy). Amanecerá y veremos”.

REBROTE

¡Por andar con María Ramos, la cagamos! Así reza un viejo refrán que parece que es aplicable ahora en Panamá, porque la gente no está siguiendo las medidas sanitarias y ya las autoridades médicas anunciaron un rebrote a partir de la segunda quincena de noviembre. ¡Mi madre!

HABLÓ RIGOLETO

El procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que no puede ser de carácter obligatorio realizar pruebas de covid-19 hisopado a nacionales y extranjeros que se encuentren en territorio nacional. El Minsa solicitó su opinión y eso respondió.

LLUVIA Y LLUVIA

Hacía tiempo que un noviembre no se veía tan lluvioso como el actual. Lógico que el huracán ETA hizo su parte, pero la verdad es que las lluvias han sido copiosas y han causado estragos en potabilizadoras, carreteras, casas y mucho más.

NI LO TOCARON

Dice que un funcionario de la AMP subió a inspeccionar un barco y bajó cargado con pacas de cigarrillos y wisky, y lo atraparon con las manos en la masa. La vaina es que sigue quietecito como si nada hubiese pasado. ¡Mejeto!

CABEZAS CALIENTES

Alguien me manda esto: “No es de extrañar que en el movimiento de los colegios privados, existan algunas 'cabezas calientes', que siempre han buscado la confrontación y la desestabilización del Estado, en este caso el Meduca”. Dice que el Meduca está actuando como debe ser, sin presión, e informes presupuestarios en la mano. No se confundan. ¡Ajoooo!

PICADOS

Por Ginebra, Suiza, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, está en cuarentena porque estuvo en contacto con alguien que lo picó el bichito endemoniao. En Panamá, el Hombre Feliz reportó que el bichito lo picó y que su trabajo de contralor lo seguirá realizando de manera virtual. ¡Ay padre!

DONACIÓN

La embajada gringa donó 120 mil pruebas de covid-19 a Panamá, como parte de la asistencia que el país estadounidense ha brindado en la lucha contra el coronavirus. Dice que el valor de esta donación es de 7,19 melones. Que además de las pruebas, también donaron botiquines de primeros auxilios, equipos de protección, asistencia a refugiados, a migrantes vulnerables y comunidades de acogida.

MÁS RECURSOS

Dice que después de México, Panamá es el país que sigue en el que las picaduras de escorpiones causa muertes tanto a adultos como a menores de edad. Que es importante que la investigación científica sea dotada de más recursos, para que aquí produzcamos un antídoto propio que pueda contrarrestar este problema.