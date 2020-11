La llorona del 30 de noviembre de 2020

EL PICANTO

Ayer fueron las elecciones del Picanto y resultó electo presidente un Daniel Brea, y Cirilo Salas como secretario general.

ALERTA ESCOLAR

Los que están en alerta son los padres y docentes de la escuela República de Venezuela ante la posibilidad de quedarse sin centro escolar.

ALERTA ESCOLAR II

Ocurre que la escuela no la terminan de arreglar y hay planes de vender el terreno sacrificando a los docentes y padres de familia. Les quieren mandar a escuelas lejanas. ¿Negocio a la vista?

POR FUERA Y SIN PIQUERA

El MEF pisó fuerte sobre el acelerador para seleccionar a los dos nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Parece que los magistrados Salvavidas y Floripondio tienen sus días contados y ni siquiera sus visitas al brujo de Burunga pueden detener lo inexorable.

EMPUJANDO

Dice que una de las magistradas puestas por Nito impulsa, de Fidanque a Toledano, a una de sus amigas para que se convierta en “vocera institucional” de la Corte Suprema de Justicia, un cargo que no existe en la actual estructura del Órgano Judicial. ¡Mejeto!

ANTIDOPING LEGISLATIVO

A mí no me lo crean, pero me dicen que un ciudadano propuso en la plataforma Ágora que se incluya, a nivel constitucional, la aplicación obligatoria de pruebas mensuales antidopaje para los diputados de la república. ¿Cuántos saldrían airosos de estos exámenes?

NO ESCUPIR PARA ARRIBA

Damián Espino, el dirigente de funcionarios en la Universidad de Panamá, recibe golpes por doquier luego de tratar con inmisericordia a los profesores que ya entraron al séptimo piso de edad. A propósito, Damián no suelta la teta del sindicato, que tantas prebendas le ha producido en la casa de Méndez Pereira.

BATUCAZO

Las vainas en el GobierNito están sonando duro entre bandos. Ayer les dijimos que en un ministerio no se voltean a ver el número uno con el número dos. Ayer el repre de San Francisco le dijo “incompetente” al director del Idaan. ¡Chanfle!

BATUCAZO II

Al que también lo agarraron a palos ayer fue al defensor del pueblo, a quien la gente que apoya el “matrimonio” igualitario le mandó a que describa ¿cuál es su trabajo?, por unas declaraciones que dio en TVN.

EN LA CUERDA FLOJA

Al médico de Maradona ahora lo están investigando por posible negligencia médica, tras la muerte del astro del fútbol. También investigan al abogado y hay promesa de ponchera por la herencia. ¡Mi madre!

POR MONTONES

Ya que hablamos de Maradona, ahora le han salido hijos por todas partes. En Argentina ya uno pidió que exhumaran el cuerpo para sacar una prueba de ADN. También le salieron hijos en Cuba, al menos 4 y en Bielorusia.

PONCHERA

Cuando se esperaba que la ponchera por las elecciones de los estudiantes de derecho de la USMA quedara atrás el fin de semana, la vaina sigue caminando fuerte y el revulú cada vez se agranda. ¡Dios Santo!