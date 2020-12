La llorona del 30 de diciembre de 2020

TIKI, TAKE

Los que están que echan chispas por la nueva cuarentena son los empresarios. Dicen que si esta vaina sigue cerrada, lo que habrá es una hecatombe. ¡Cara...mbola!

LA RIPOSTA

La decisión es difícil, le respondió Nito, pero era la que había que tomar. Ahora todos nos encomendamos a quien creemos, a ver cuándo llega la vacuna, y de acuerdo con Nito, en 90 días ya se estará vacunando a toda la población. ¡Ay padre!

PARA APACIGUAR

A propósito de Nito, por allí alguien circuló información de que el presidente andaba pasando fin de año por Puerto Rico. La vaina es que Nito se apareció ayer por Atlapa, para decir, estoy aquí, no me he ido. ¡Ataja!

LA BAJAÍTA

Una reducción entre 0,2% y 9,1% en las tarifas eléctricas que regirán a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021, anunció este martes la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

CIERRES

Los que realizaron un cierre de calistenia, em...fadados por la cuarentena, fue la gente del Suntracs. Ayer amanecieron con varias calles cerradas.

PRÓRROGA

La gente del Municipio de Panamá anunció una prórroga hasta el 31 de enero. La prórroga implica el pago de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos y multas para personas jurídicas y naturales, sin recargos ni intereses.

MORATORIA

Por allí me enteré que la Asamblea que se instala el 2 de enero viene con una nueva prórroga para el pago de impuestos sin intereses. La que tenemos vence mañana y parece que la van a extender por un período más, porque la cosa está delgadita.

EL BICHO INGLÉS

Y el bichito endemoniao sigue haciendo de las suyas y se vanagloria, porque ya viene el primito inglés. El lunes apareció en Canadá y ayer ya llegó a Chile. ¡Santo!

CUARENTENA

Los médicos están respaldando la decisión del GobierNito de encerrarnos nuevamente. Dicen que es necesario para frenar al bichito endemoniao.

PALERA

Ayer circuló un escrito atribuido a Sánchez Cárdenas, donde le da una palera al decano de Medicina, quien hasta hace poco renunció al Consejo de Salud. ¡Cara...mbola!

VALE DIGITAL

A propósito de la cuarentena, Nito anunció ayer que van a recargar en estos días el vale digital, justo en medio del encierro pa que la gente tenga algo de platita pa llevar comida a casa.

GOLES A MARUJA, ¡METO!

Alguien me manda esto: “En la altiva, el ministerio que desusó los tableros, no educó, y las cifras altas de escuelas sin acceso a internet, los alumnos nunca ingresados a las clases virtuales y la inequidad educativa, merecen un golpe de timón en esa provincial”.

GOLES A MARUJA, ¡METO! II

Y agrega: Este golpe de timón se necesita “más cuando quien dirige tiene el rango, pero pierde la jerarquía al usar personal de la institución en remodelaciones privadas y cobrando 5 balboas por carné... ¿Será que el Gober manda más que un ministro?”. ¡Santa cachimba!

AYAYAI

Ayer le cayó una consulta ciudadana al procurador que va a poner a las fiscales anticorrupción a trabajar toda la cuarentena, de verdad. O la responden o algo huele a quemao.