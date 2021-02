La llorona del 23 de febrero de 2021

DE VUELTA A CLASES

Alguien que tiene cómo saberlo, dice que están planeando la vuelta a clases presenciales en las escuelas públicas y privadas en mayo. Sin embargo, será de forma escalonada, es decir, las clases serán mixtas, una parte virtual y otra presencial, hasta que se resuelva la vaina.

DE VUELTA A CLASES II

Según me cuentan, primero van a colocarle la vacuna a los docentes, que en esta primera etapa se contabilizan 40 mil. Para ello hicieron un grupo especial de docentes.

'ESPIDI' GONZÁLEZ

Saneamiento de Panamá atendió llamado de vecinos de El Crisol sobre desborde de aguas residuales en el río Palomo. Limpiaron una cámara de inspección y se seguirá monitoreando el afluente para certificar que las aguas del río permanezcan limpias. Reiteran que se pueden reportar estas situaciones al 311.

RUEDA DE PRENSA

Esta mañana, a las 10:00 a.m., la doctora Paulina Franceschi tiene una conferencia de prensa sobre el cierre de la primera etapa del Pacto del Bicentenario que, a propósito, ha sido todo un éxito por las miles de propuestas presentadas.

BILLETITO

El diputado Fernando Arce Mendizábal presentó un anteproyecto de ley que añade artículos a la Ley 24 del 30 de junio de 1999, la cual rige sobre los servicios públicos de radio y televisión. El decreto ejecutivo 273 de 1999 distribuye los fondos recaudados por las cuñas enlatadas y doblajes procedentes del extranjero entre la Universidad de Panamá, Ministerio de Gobierno y Sindicato de Artistas.

BILLETITO II

El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Rodrigo Serrano, considera muy oportuna la iniciativa de Arce, porque esa universidad ha sido excluida por más de 20 años de este billetito y ellos también necesitan maná. ¡El que no chilla...!

PLEQUE, PLEQUE

El abogado Rosendo Rivera tiene un pleque, pleque con El Loco. Primero El Loco querelló a Rivera a quien señaló como autor de un delito contra el honor. La investigación determinó que Rivera no era el autor de la cita que decía El Loco y por tanto archivó el caso.

PLEQUE, PLEQUE II

Ahora Rivera le metió una querella al Loco por el delito contra la administración de justicia y pide una indemnización de medio melón por daños y perjuicios. ¡Ay padre!

EN LA LISTA

La Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista de países no cumplidores en materia de transparencia e intercambio de información con fines tributarios. Dice que Panamá no tiene una calificación de al menos “Cumplido en gran medida” por el Foro Global y aún no ha resuelto este problema.

GADEJO

Un banquero considera que esta vaina de la Unión Europea es ganas de joder, porque hay países cuyo territorio sí usan los narcos para producir la misma coca y otros países que son narcoestados y ni siquiera aparecen en esa lista. Que no importa lo que haga Panamá, porque siempre la mantendrán en esa lista.

SALAOS

Dice que hay por lo menos 20 casos sospechosos de reinfección del bichito endemoniao en Panamá. Esto lo confirmó la jefa de virología del Instituto Conmemorativo Gorgas, Sandra López. ¡Mi madre!.