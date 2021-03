La llorona del 22 de marzo de 2021

EL QUE SE QUEDA, SE QUEDA

Me dicen que el GobierNito lo dejó claro. El diálogo por el Seguro, avanzará con los que quieran aportar en la solución de problemas. Que dicen que es un grave error sería que panameñistas, trabajadores, CD e independientes le dejaran al PRD el mérito de haber salvado la Caja y sus jubilaciones. ¡Miopía política!

BELLEZAS

Alguien comentó que pronto saldrán a relucir las bellezas que dejó un “notable” del Varelato, los sobrecostos y adendas encontradas, así como las asignaciones de locales comerciales manejadas a su antojo que dejarán a más de cuatro espantados. Dicen que rebuscas dignas de un Óscar de la Academia.

BELLEZAS II

Al primero que sentarán en el banquillo será a un Frankenstein, que se paseaba por los Carrillos vociferando que tenía línea directa con Oscarín, Dulcineo, Brad Pitt y el No1. ¡Cara...mbola!

LUTO Y DOLOR

Desde la comunidad hebrea panameña me informan que en días pasados murió una anciana muy querida, a consecuencia de las estafas del "Bernie Madoff" panameño. La pobre abuelita le entregó 500 mil panchos, los ahorros de toda una vida de trabajo duro. ¡Santo!

RENE Y EL REVERENDO

En el famoso caso de lavado de millones de dólares producto del narcotráfico que investigaba el ex mayor Cedeño en la distribuidora de ropa deportiva alemana, dice que uno de los personajes claves es el cocobolo "René". ¡Santo!

CONTIGO Y CON OTROS

Me dice una usuaria que una empresa de cables “nos hizo venir a la playa este fin de semana para instalar los servicios de cable, telefonía e Internet y nunca llegaron. Están acostumbrados a jugar con el tiempo y dinero de la gente. Ni siquiera una llamada para decir no vamos. Parece que esa gente cerró el departamento de servicio al cliente y solo tiene el de cobros, porque allí si no hay quien les gane”.

DE LA RED

Padimitriu escribió en twiter: "Sabes que estas en un país de primer mundo cuando tu presidente se cae y te puedes burlar en las redes sin preocuparte que el Ministerio Público llegue a tu casa". ¿Esa vaina con quién es maestro?

LA HIENA

Por los lados del fútbol duermen con el enemigo, hay una Jocel que es grocerísima y se jacta de su poder por ser la amiguita de un dirigente. ¡Mejeto, a la Jocel le dicen La Hiena!

REUNIÓN

Dice que hoy hay un encuentro entre el congresista estadounidense Robert Pittenger, el director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos y el secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, para coordinar proyectos en conjunto en contra de las actividades criminales. Será en el Marriott, Punta Pacífica, a las 10:00 a.m.

SE SUPO

Me mandan a decir que ya la mayoría de las organizaciones de productores del país se estaba oliendo el tufillo a pescado podrido y lo confirmaron con el cambio de actitud y posición en la lucha por la eliminación de AUPSA, de un grupito del Valle de la Luna. ¡Santo!

SE SUPO II

Que la vieja táctica de los gobiernos de torcer brazos y creando conflictos de intereses con prebendas, contratos, para debilitar grupos y organizaciones, en esta no ha sido la excepción, un riego por allí por una torre, un socio influyente en una cooperativa lechera, y un empleado de un monopolio, muy efusivo y defensor del APA lograron su rápida aprobación en primer debate.