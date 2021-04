La llorona del 23 de abril de 2021

LA RIPOSTA

Alguien que tiene como saberlo me manda esto: “En esa reunión en la casa de Yanibel se repartieron las comisiones de la AN del próximo año. El que no iba, se quedaba SIN comisiones jugosas. Y los que no la apoyan, le ofrecieron presupuesto y credenciales”. ¡Santa cachimba!

BOMBA ANTICORRUPCIÓN

Me dicen que vienen bombas sumergibles con denuncias por corrupción y negociado de licencias, en medio de la moratoria declarada por la propia Autoridad Marítima. En la ecuación hay un Botello agraviado, un Torres bien conectado, una Península Marina y un millonario de la locura. ¡Compren millo!

BOMBA ANTICORRUPCIÓN II

Dicen que la AMP renovó la licencia a una empresa involucrada en el derrame de petróleo del año pasado y que infringía varios reglamentos. La misma empresa de un buen amigo de la administración, quien ya opera otro negocito, es el mismo león de mar con varias licencias. ¡Bomba carambomba!

LISTA PARA LA ACCIÓN

La Comisión de Credenciales aprobó ayer la designación de Graciela Mauad como nueva directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Dice que está lista para la acción en ese centro que está en medio de la tormenta. ¡Ataja!

OJO AL OJO

Por los lados aeronavales le avisan a Urieta que su peor enemigo duerme con él. Que el tal Vigil lo desprestigia por doquier, parece que la envidia lo mata. ¡Ojo al ojo!

ACUERDO

A partir de hoy 'La Decana' y Senacyt trabajaremos juntos en pro de nuestros lectores. En momentos en los que la ciencia ha sido crucial para la humanidad, aportaremos contenidos con valor añadido en la edición de los viernes. ¡Bienvenidos, amigos!

CALLADITO SE VE MÁS BONITO

Muchos comentarios expresan que la gente del Metro dio en el clavo. ¡Quedarse callado, evita contagios! Dirigido a los que no paran de hablar en el transporte. ¡Qué buen mensaje! con un mimo que se tiró el Metro de Panamá. ¡Aplausos!

ALÓ, FÁBREGA

Abogados y usuarios del Órgano Judicial en isla Colón están pegando el grito al cielo, porque la oficina donde reposan los archivos judiciales de Changuinola y están los expedientes judiciales que tienen salida, no tiene funcionario nombrado, y deben enviar a buscar los documentos en préstamo para ser autenticado en el juzgado de isla Colón. ¿Y si se hunde la lancha con los expedientes? Nombren a alguien rápido.

ALÓOOO

Los extranjeros y nacionales que entran al puerto de Almirante sin documentos legales de registro de las lanchas y que son multados, se quejan de que en la oficina de la AMP, específicamente la oficina de Marina Mercante, nunca está Óscar, y no se puede pagar. ¿Que vínculo familiar existe entre la jefa Zory y Óscar que hace lo que le da la gana?

DE CAL Y DE ARENA

En su informe bisemanal, la OPS reflejó que “Panamá tiene una de las incidencias de casos activos más bajas, tanto a nivel de la región, como a nivel mundial, situándose en el puesto 86 (con 89 casos activos por cada 100,000 habitantes), dentro de los países que reportan datos a la OMS”, se precisa en el informe.

DE CAL Y DE ARENA II

Sin embargo, con respecto a los positivos acumulados, tomando en cuenta desde el primer contagio, que en el caso de Panamá fue en marzo de 2020, se reporta una alta incidencia con 8,313 pacientes por cada 100,000 habitantes. Está en el puesto número 13 en el mundo.