La llorona del 3 de mayo de 2021

BOMBITA LUNERA

Y como lo prometido es deuda, hoy la chula Adelita trae en exclusiva la delación del ex jefe de Odebrecht en Panamá. Usted podrá conocer cómo empezó todo, qué se preguntó y qué no se le preguntó. Es digno de un libro.

CALIENTE, CALIENTE

Lo que está más caliente que una changa de maíz nuevo recién hecha es la destitución de los magistrados de la Tremenda Corte de El Salvador. Bukele está con el mazo y muchos vaticinan que es un dictador con vestidura de presidente. ¡Cara...mbola!

CALIENTE, CALIENTE II

La vaina es que Bukele responde: “Líderes políticos de 'oposición' en otros países, criticando lo que nuestros diputados hicieron ayer. Un mensaje a los pueblos de esos 'líderes': Jamás los apoyen. Si los llevan al poder irán a negociar con el mismo régimen que ahora los tiene en la miseria. Eso desean”.

COMIDILLA

Por España se reveló que La Pantoja fue literalmente secuestrada en una visita a Panamá, como por hora y media, por un “político” panameño que le ofreció el oro y el moro, a cambio de que se quedara con él. La vaina es que nadie sabe quién fue ese político. ¡Ay padre!

PELUDO, PELUDO

Dice que el Ministerio Público investiga un desfalco de casi un melón, por parte de empleados bancarios. Se metían a cuentas inactivas y les sacaban sus realitos. Así fueron hasta que casi se chupan un melón. ¡Santa Bárbara bendita!

SERÁ O NO SERÁ

Hay una mujer que dice que la Policía, en una revisión rutinaria, le metió una pistola en el maletero para luego inculparla. ¡Mejeto!

PELEN EL OJO

Dice el que sabe que en el sector marítimo, el Estado pierde millones debido a ciertas navieras extranjeras sin escrúpulos, que vienen a hacer negocios sin responsabilidad alguna en aguas panameñas . La Autoridad Marítima busca alcanzar a los abusivos.

PELEN EL OJO II

Delitos como lavado de dinero, buques hundidos, un barco colisionado en el corredor sur, tráfico ilegal y robo de combustible, derrames y más. Todo amerita una regulación responsable que a su vez traiga oportunidades estables, para los nacionales. ¡Promundi beneficio ya no, dicen los del patio!

RECULAMBAY

El que echó pa'trás es el Duque colombiano con su reforma tributaria. Miles de personas salieron a las calles y el hombre no aguantó el paquetón y decidió mejor que retira la reforma tributaria, el proyecto estelar de su Gobierno con el que pretendía equilibrar las cuentas del Estado por el agujero económico que ha dejado la pandemia.

CONVERSATORIO

Hoy, tres de mayo, la UNACHI, a través de la facultad de Comunicación Social, escuela de Periodismo, celebrará el conversatorio por “el día mundial de la libertad de prensa, libertad de expresión y periodismo en América latina, prospectiva y responsabilidad social”

DE RIPLEY

Un veterano educador me manda esto: “Panamá es el único país del mundo con más días pagándole a los docentes sin ir a un aula de clases. Cifras escalofriantes y que traerá resultados catastróficos al país.

EXPEDIENTES X

Abogados y usuarios del Ministerio Público en Sweche 4, Changuinola, están que trinan con las actuaciones del fiscal de la Operación Furia, ya que no sólo duerme expedientes, sino que ahora hay algunos que son selectivos en contra de funcionarios que se les levantó una queja, donde no se le pone número de carpetilla, y la defensa no puede tener acceso al mismo.