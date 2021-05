La llorona del 12 de mayo de 2021

REPRE PRECARISTA

El representante de Los Llanitos de San Carlos, el tal Balbino, se está metiendo en los terrenos de la familia de Ycaza. Ya ha perdido dos demandas por prescripción adquisitiva en el juzgado segundo de La Chorrera y sigue metiéndose en los terrenos. Que no se queje cuando le cae la teja, porque lo que hace no es de Hidalgo. ¡Ataja!

DESACUERDOS

Dice que 'Panamá Decide' tuvo que presentar solito su memorial para pedir la autorización para recoger firmas para la constituyente. Que había negociaciones con los panameñistas, Cambio Democrático, PAIS y Otro Camino, pero a última hora los partidos se echaron para atrás. Solo quedó Otro Camino.

DESACUERDO II

Según lo que me cuenta uno de los políticos, la gente de Carlos Ernesto quería poner unas condiciones que no les cuadró. Ayer, como a la 1:00 de la mañana, los panameñistas comunicaron que no iban a la entrega del memorial. ¡Ay santo!

POR SU LADO

Lo que me dicen es que Cambio Democrático, el Panameñista y PAIS formarán una alianza para recoger firmas para la constituyente por su lado. Hoy tendrán una reunión de coordinación para finiquitar los pasos que darán. ¡Ataja!

TERRENO MOVEDIZO

Me mandan a decir que la AAC certificó a la empresa Toucan Sea Plane Service Panamá, propiedad de un canadiense, lo que es ilegal pues la inversión tiene que ser 60% capital panameño para empresas de vuelos domésticos. Adicional a eso, la aeronave tiene matrícula extranjera, en este caso americana, cosa que tampoco es correcta.

UNO DE NUEVE

Y Panamá ya superó el millón de dosis de vacunas recibidas. Van poco más de 907 mil dosis de Pfizer y otras 110,400 de AstraZeneca. Dice que desde junio sí va a venir un bonchao cada semana y no habría necesidad de esperar turno, porque lo que habrá será centros de vacunación por todos lados.

EL QUE NO CHILLA...

Por los lados de la Zona Libre de Colón están algunos empresarios pidiendo que se les bajen los costos de operación, como tasas, clave, alquileres, porque dicen que se necesita para reactivar la actividad. ¿Algo más?

A LA CALLE

Y un grupo de jubilados y pensionados está dispuesto a seguir cerrando calles, para presionar con el fin de que les aumenten 10 dólares en sus pensiones. Dice que esto lo establece la Ley 70 de 2011, orgánica de la Caja de Seguro Social. ¡Mejeto!

AL POTRO

El Foro Internacional de Mujeres de Panamá ya tiene nueva junta directiva. Presidenta, Jessy Samaan; vicepresidenta, Pituka Ortega Heilbron; secretaria, Susana Vallarino y tesorera, Marnie Walker. Como directoras quedaron: Oris Sanjur, Maite Moyá y Susan Kitras.

TRAGEDIA

Diecisiete personas resultaron heridas tras el desplome de todo un pasillo del edificio Arraiján, ubicado en Calidonia, distrito capital. Las autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta acudieron para evaluar los daños y atender a los afectados, varios de ellos niños.

EL REGRESO DEL FANTASMA

De alguien que sabe de las matracas, me mandan esto: “Hace algunos años un diario publicó sobre las habilidades especiales de un fantasma de los negocios del Estado. No había concesión que se resistiera a sus alcances; los partidos políticos más importantes han sido permeados por este legendario comerciante de influencias, cuyo símbolo es un lagarto como la marca”.

EL REGRESO DEL FANTASMA II

Y agrega: “Por años fue el tío vivo de la justicia, refugiándose en la tierra prometida. Pero, hoy rampante por Macondo, viene por negocios del mar. Para ello cuenta con suficiente energía marina y barquitos peninsulares con torres desde la autoridad; controla la pelota, la cancha, el arco y el árbitro. Digno del fantasma que no ves, pero que puede estar. ¿Y los ghostbusters existen?”.