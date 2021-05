La llorona del 25 de mayo de 2021

HASTA LA TUZA

Me cuenta alguien que vio la vista fiscal que tanto El Loco como Cachaza están hasta la tuza en el caso del culebrón brasileño. Para los dos expresidentes piden llamamiento a juicio por el delito de blanqueo de capital. ¡Santa cachimba!

DIVIDENDOS

Por allí me contaron que en la auditoría que hizo la Contraloría a los portuarios de PPC, al Estado le quedan por recibir unos melones, que llegarían de lo más bien en estos momentos en que todos tenemos que remar para la recuperación económica. Me dicen que son 150. ¡Ajoooo!

DIFERENCIA

La vaina está en los últimos tramos, pero alguien quiere restarle a los 150, la friolera de 68 melones, y ha puesto tensa la situación por la renovación portuaria. ¡Cuidadito, que en la puerta del horno se quema el pan!

VACUNICIDIO

Dice el ministro Sucre que la vacunación en la Asamblea fue autorizada por el centro de operación Panavac19. Sin embargo, el Minsa asegura que la vacunación en la Asamblea no afectó ni afecta el calendario de inmunizaciones.

CON TUBO

El Fulo Linares volvió a caerle duro a Rómulo, Blandón, Lombana, y hasta Richard Morales recibió. En una entrevista en “Radio Panamá”, dijo que ninguno de ellos hablará de reformas al Código de Trabajo y mucho menos enfrentarse a la OCDE. Que siguen con esa diplomacia “callé” que nadie la respeta. ¡Ajoooo!

GOLOSOS

Los egipcios parece que tendrán que desguazar el portacontenedores “Ever Given” que se atravesó en el canal de Suez. Pedían una indemnización de 916 melones y como no han recibido respuesta positiva, ahora bajaron a 550 melones. ¡Mi madre!

GOLOSOS II

Según me cuentan los que saben, un barco del tamaño del “Ever Given” nuevo tendría un costo no mayor de 200 melones. Los egipcios pidieron cinco veces su costo como indemnización y para los dueños del barquito es más barato que lo desguacen. ¡Ataja!

CAMPAÑITA

Ahora resurge una campaña contra la minería, porque el GobierNito está negociando el nuevo contrato con Minera Panamá y está negociando la nueva concesión para la explotación de la mina de oro que empezó a explotar Fifer. ¡Mejeto!

CAMPAÑITA II

Comenta alguien que sabe, que esos mismos que se rasgan la vestidura contra la minería, usan celulares, consumen electricidad, tienen autos, usan secadora, etc. y ni por el diablo preguntan cuánto daño le hacen al medio ambiente con estas vainas. ¡Ataja!

DE LA RED

De Jimmy Papadimitriu: “Veo unas personas en twitter que se vacunaron en el extranjero, ahora criticando a los diputados por querer vacunarse. Eso es hipocresía...yo no defiendo a los diputados, pero mira para adentro primero y después critica. Yo no me he vacunado y esperaré mi turno con calma”.

¿Y LA FIRMA?

En Veraguas, exfuncionarios del Mida esperan que el ministro Augusto Valderrama firme la planilla para que se les pague por derecho, sus fondos de Carrera Administrativa. Ya todo está hecho, solo falta la firma. Ese dinero activa la economía.