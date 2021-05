La llorona del 31 de mayo de 2021

CONTRATITO

Y siguiendo el paso del áudito del Hombre Feliz, la junta directiva de la AMP le dio luz verde a la renovación del contrato de PPC y de paso el GobierNito recibirá 150 melones. ¡Ajoooo!

HOY ES EL DÍA

Este lunes, hoy, vence la última prórroga de suspensión de contratos en el sector primario, como está establecido en la Ley 201, que dicta medias temporales para preservas los empleos en medio de la pandemia. Están los inspectores del Mitradel con el hacha afilada. ¡Ay padre!

CONDENADA

La que ponía su última esperanza en un recurso de casación era la ex viceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre, condenada por el delito de peculado de uso por poner a sus escoltas a pasear a su perrita Gucci. La Sala Penal de la Tremenda Corte no admitió el recursos y la ex funcionaria tendrá que pagar 36 meses de cárcel, aunque no pasará ni un día, ya que es conmutable.

LA RIPOSTA

Me escribió Carmelo, el Fiscal Electoral de Veraguas, para decirme que “la audiencia del viernes fue programada tres veces desde el 30 de octubre de 2020, el indiciado no asistió hasta el 3 de mayo, la defensora solicitó la prescripción, pero la aplicación del cálculo de la prescripción está en aclaración ante los magistrados por mala aritmética”. Cara...mbola!

ABUSO DE AUTORIDAD

Me comenta alguien que al personal del MINSA se le está yendo la mano. Una Directora de apellido Chan, mandó a la Policía detener a dos menores de edad por no tener mascarillas. ¡Santo!

ABUSO DE AUTORIDAD II

Aunque otro amiguito entró a comprar las mascarillas para sus amigos, mientras los otros dos menores esperaban afuera al aire libre, les llamó a la Policía y llegaron al área, por lo menos seis patrullas y más de 14 uniformados. Con razón la seguridad va como va. ¡Así tampoco Ana Lorena!

MACABRO

Un país desarrollado sorprende al mundo con un hallazgo macabro. Se trata de una fosa común con los restos de 215 niños en terrenos pertenecientes al antiguo internado para menores indígenasde Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.

QUIEREN UNA EXPLICACIÓN

Me mandan esto: “El IDAAN debe explicarle a los chorreranos el por qué de la interrupción constante del agua potable sin explicación alguna y razonable. ¿Existe racionalización o sectorización del abastecimiento de agua?”.

Y SIGUE LA FIESTA

Hace unas semanas un subteniente fue agarrado como miembro de la banda Bagdad. Este fin de semana un miembro de la Policía Nacional y otro del Senan, también fueron atrapados, esta vez, con los paquetes de blanca nieves. ¡Santo cielo!

DESCUBRIMIENTO

Científicos alemanes dicen haber encontrado el origen de la reacción grave, pero de rara ocurrencia, relacionados con coagulados de sangre producidos por las vacunas de Oxford / AstraZeneca y Johnson & Johnson. Que el problema son vectores de adenovirus que usan para entregar las instrucciones genéticas a la proteína de pico del Sars-Cov-2. ¿Y cómo se come eso?

DE RIPLEY

Un panameño y dos extranjeros fueron detenidos en la “Operación Anfibios”, en la que a los traficantes se les decomisaron 300 ranitas “dardo venenoso”, que están en peligro de extinción. Dice que tenían listas a las ranitas para venderlas en el mercado negro. ¡Mi madre!