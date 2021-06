La llorona del 1 de junio de 2021

CONDENADO

Dover Vega aceptó llegar a un acuerdo de pena de 48 meses de prisión que pueden ser conmutados, por el delito de violencia de género contra Balbina Herrera. Aceptó que suplantó la identidad de Herrera en Instagram y permitía toda clase de ofensas contra la política. ¡Mi madre!

MATANZA

A los grupos que promueven la constituyente paralela ahora les ha dado por dispararse entre sí. Y ni siquiera parece una matanza de las del Medio Oeste, cuando se citaban como varones, sino que están usando tácticas de guerra de guerrillas y de mala muerte. ¡Mejeto!

DESVERTEBRADO

Al que le operaron ayer cinco vértebras fue al Loco mayor. El hombre dijo que salió bien de la operación, pero estará en recuperación por unos días. ¡Ajooo!

QUEJA

Me mandan esto: “en el hospital de Aguadulce Rafael Estévez, no dejan a ningún familiar visitar a los pacientes. Les piden teléfono dizque para informarles de su condición, pero jamás los llaman. La gente anda en ascuas sin saber nada de su familiar. Unos pasan semanas y no saben absolutamente nada. Y son pacientes regulares”.

INMUNIDAD DE REBAÑO

Panamá lleva ya el 15,21% en la vacunación de su población. Se necesita aún 55% para entrar en la denominada inmunidad de rebaño. Falta bastante, pero lo bueno es que el suministro de vacunas aumentará, con lo cual se puede acelerar.

INMUNIDAD DE REBAÑO II

De acuerdo con el último corte de vacunaciones en el mundo, al 30 de mayo de 2021, el primer lugar lo ocupa Israel con 62,96%, le sigue el Reino Unido con 57,83%, Canadá con 56,19% y Chile con 55,01%. Chile, Brasil y Panamá son los únicos países de América Latina entre los 15 primeros. ¡Ajoooo!

CHUPA Y OLVIDA

Y mientras otros negocios están de capa caída, el de bebidas alcohólicas va viento en popa. El primer trimestre de 2021 se produjeron 63,912 litros, mientras que en el mismo periodo de 2020 se produjeron 63,693 litros. ¡Ay padre!

SIN APETITO

Parece que la pandemia también ha incidido en el consumo de pollo en Panamá. Según Luis Castroverde, presidente de Anavip, la baja actividad de algunos sectores importantes como los restaurantes y hoteles ha incidido en que la producción y el consumo de carne de pollo en los primeros tres meses de 2021 haya caído 10,2%. ¡Ay padre!

TIKI, TAKE

Mientras hay una queja de los operadores turísticos y los que ingresan al país por Tocumen, a quienes obligan a hacerse una prueba contra el bichito endemoniao, dice la gente del Minsa que desde que el aeropuerto retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 118,769 pruebas y se han detectado 1,438 viajeros positivos con covid-19

VALE DIGITAL

Dice que Nito está evaluando extender por unos meses más las transferencias monetarias a través del vale digital. Tras la depuración del sistema, actualmente hay unos 640,000 beneficiarios del vale digital. ¡Ajoooo!

DEBATE

El miércoles habrá un debate sobre la constituyente. Los de la cartelera son Carlos Ernesto González Ramírez, por Panamá Decide, y Jorge Gamboa Arosemena, panameñista y convencido de la constituyente originaria. Será a las 6:30 p.m. y se puede acceder en Zoom a través del número 98783066402. También se puede ver por Facebook, en la página de la Fundación Panamá Primer Mundo. ¡Cara...mbola!