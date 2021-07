La llorona del 21 de julio de 2021

¿NO MÁS CUARENTENA?

Con el fallo de inconstitucionalidad de la Corte sobre las restricciones, muchos se preguntaban ayer si el GobierNito deberá suspender las medidas que mantiene en algunos distritos, y si ya no podrá aplicar más restricciones en caso de aumento de contagios.

PENAS ACCESORIAS

El diputado perredista Raúl Pineda presentó una iniciativa legislativa para eliminar las penas accesorias para los condenados por delitos comunes, excepto los que son contra la administración pública.

PENAS ACCESORIAS II

De acuerdo con el proponente, el objetivo de la iniciativa es mejorar la legislación penal y darle una segunda oportunidad a los presos, sin embargo, muchos se preguntan si el anteproyecto de ley tiene nombre y apellido.

MÁS CORREGIMIENTOS

Ya que estamos en la Asamblea Nacional, el diputado chepano Hernán Delgado presentó un anteproyecto de ley para crear un nuevo distrito y cinco corregimiento en la provincia de Panamá.

EL EJEMPLO DE DOS POLÍTICAS

Las que estuvieron dando ejemplo sobre cómo debe ser la política fueron la canciller alemana Ángela Merkel y su opositora política socialdemócrata Malu Dreyer, quienes recorrieron parte de las zonas devastadas por inundaciones en Alemania, agarradas de la mano. La imagen ha recorrido el mundo.

ZAPATAZO EN TICOLANDIA

La oficina de la ONU en Costa Rica canceló todos sus proyectos con la Constructora Meco “en seguimiento a sus políticas de integridad”, sin que implique ningún costo para el Estado tico. Igualito que acá, ¿verdad?

¿se va FCC?

El Consejo de Gabinete analizará hoy una propuesta para reactivar la construcción de la Ciudad de la Salud que implica que tres empresas panameñas terminarán la obra que comenzó FCC en 2012. En otras palabras, la constructora española sale del proyecto.

REACTIVACIONES

El gobierno también anunció que adelanta la negociación con IBT para reiniciar los trabajos de cuatro hospitales abandonados, incluyendo el Amador Guerrero de Colón

SIN SANCIÓN EN EL CAJETÓN

Me dicen por ahí, que no habrá sanción para el médico de los trabajadores que no trabaja en el Cajetón porque es un piardi y que sus superiores están patrocinando este juega vivo. Ojo, chino, con tu equipo. No queremos más botellas ni manitas cruzadas sin hacer nada.

LA DONACIÓN DEL MEDIO MILLÓN

El gobierNito recibe hoy un poco mas de 500,000 dosis de la vacuna Pfizer donadas por los gringos como parte de la lucha del Gobierno estadounidense contra la covid-19 en el mundo. ¡Buena esa!

EXIGEN TRANSPARENCIA

Los empresarios exigieron mayor transparencia en las negociaciones de los contratos del Estado con empresas de los diferentes sectores.

LAS MEMORIAS DE HARRY

El príncipe Harry, uno de los personajes de los que más se comenta en el mundo, anunció que publicará sus memorias a finales del próximo año. “Escribo esto no como el príncipe en que nací, sino como el hombre en el que me he convertido” , dijo