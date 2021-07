La llorona del 27 de julio de 2021

Juicio político o política en el juicio

Durante el cuarto día del juicio por las escuchas ilegales, las jueces le prohibieron al Loco portar una máscara con el símbolo de su recién creado partido Realizando Metas. ¡Tanto se queja de que es un juicio político y hace proselitismo!

Juicio político o política en el juicio II

La decisión de las jueces se fundamentó en una solicitud de los abogados querellantes al argumentar que el Loco violaba normativas del Tribunal Electoral.

CCJ-corrupción

Me cuentan que el Juzgado Segundo Civil mandó la nota 1183 del 30 de junio para inscribir una sentencia al Registro, los papeles no han llegado y allí no conocen la firma de recibido, !Hay Madre!

CCJ- corrupción II

Todo indica que la firma de recibido del CCJ es falsa. Giova no quiere que se inscriba para negociar con procesos ¡Ataja!

Que se investigue

La que pidió una investigación al Ministerio Público fue la Antai, por posibles delitos de hurto de bienes públicos, falsificación de firma de servidores públicos, peculado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

El costo de la corrupción

El PNUD, citando cifras del Foro Económico Mundial, dijo que el costo de la corrupción representa el 5% del PIB global, unos $2,6 billones. “Juntos podemos hacer más para reducir la corrupción y lograr que más recursos lleguen a programas sociales”. ¡Más claro, imposible¡

Se nos fue Edna Chue de Coto

Ayer, a las 7:07 a.m. entregó su alma al Creador la señora Edna Chue de Coto, a sus 95 años de edad. Mamá de nuestra abogada Edna Ramos Chue.

Vacunatón

Después de la gran cantidad de personas que se vacunó durante el fin de semana, Nito anunció que desde mañana se tiene proyectado vacunar con Pfizer a 561,731 personas en un barrido desde los 12 años de edad.

Comisiones temáticas

El pacto del bicentenario instaló desde ayer las comisiones nacionales temáticas que se enfocarán en la búsqueda de consenso en los distintos temas, como inclusión, agro, Estado justo y ético, deporte, economía, ambiente, agua, salud, educación, infraestructura y cultura.

Las tácticas aprendidas

Los sindicaleros aprenden rápido las tácticas del Loco mayor, interponen todo tipo de recursos para evitar la chirola; pero por más que una Polo los esconda, más temprano que tarde van pal bote.

La invitación del camarada

El que participará mañana en la toma de posesión del profe Pedro Castillo como presidente de Perú, es el camarada y presidente del partido en formación Frente Amplio por la Democracia, Fernando Cebamos.

La lista corta

El magistrado Hernán De León forma parte de la lista corta que la comisión especial evaluadora envió al Ejecutivo como los más prominentes aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia.