La llorona del 2 de agosto de 2021

FESTEJANDO A LO LINDO

Me mandaron una foto de la celebración de una ex primera dama, festejando de lo lindo su soltería. Dice que no se pierde lo que nunca se tuvo y gozó, bailó, bebió y lo disfrutó. ¡Mi madre!

CURIOSIDAD

Alguien que lo vio, me comenta sorprendido ver que aquí en Panamá han llegado varios sudafricanos blancos. Pero que no son migrantes cualquiera, sino personas que vienen huyendo de la crisis política de ese país. Son sudafricano blancos con recursos que han escogido Panamá para establecerse. ¡Cara...mbola!

DE VISITA

El que anda por Panamá es el Mauricio Claver-Carone, presidente del Grupo BID. Dicen que viene a ver con sus propios ojos los proyectos que financia el banco en el país. Eso sí, dijo que la recuperación de la economía panameña es clave para la región.

PONCHERA

Un poco de gente escandalizada por la sugerencia de que se le venda la participación del 10 por ciento que tiene Panamá en PPC. Alguien pregunta ¿por qué Panamá no tiene también un porcentaje accionario en las otras empresas portuarias? ¡Santa cachimba!

REVULÚ

Y Pedrito no logra apaciguar las críticas que levantó al nombrar a un defensor de Sendero Luminoso como su primer ministro. Dicen que los últimos días no ha podido dormir bien, porque el alboroto es grande, los soles perdiendo valor y el dólar alzando vuelo. ¡Santo cielo!

ARREMAGA'O

El que anunció que “ha llegado la hora de hablar”, fue el mismísimo Bucaram. Dijo que poco a poco va a contar la verdadera historia de Martha (su hermana) y Jaime (su cuñado), porque “hay miserables que cuestionan por qué formé el PRE, que solo me ha causado lágrimas, persecución y sacrificios”. ¡Ay padre!

RONRONEOS

Dice que los gringos están tras la pista de unos movimientos no muy santos en la Tremenda Corte. Que hay algunos que se venden con carita de yo no fui, pero tienen una red en la bajura, donde mueven desde dinero hasta propiedades. ¡Mejeto!

PINCHAZOS

Parece que la telenovela de los pinchazos va por lo largo. Que las más de cinco mil copias del expediente se lee a razón de 70 por día y al paso que va, eso demorará el juicio unos tres meses, solo en la lectura de esos nuevos documentos. ¡Mi madre!

MINERÍA

Alguien me dijo que el GobierNito le va a meter con todo a la explotación minera. Que aparte de Panamá ser un país canalero, también es un país minero, porque tiene una inmensa riqueza en cobre y oro, por lo que la minería será una fuente grande de ingresos para el país. Ojalá hagan como los noruegos que los réditos del petróleo que sacan en el mar del Norte lo meten en un fondo de pensiones y todos felices.

CABREO POR BOQUETE

Honda preocupación viene causando en la comunidad de Boquete las acciones arbritarias y personalistas, alejadas de la razón y la distribución de los espacios públicos en Boquete. Ahora el alcalde pretende restar más espacios y levantar un monumento y peatonal, afectando la seguridad de la circulación vehicular.

CABREO POR BOQUETE II

El asunto es que donde quiere realizar su capricho, convergen las dos farmacias más grandes de Boquete y se da una asidua concurrencia de adultos mayores, nacionales y extranjeros que residen en Boquete. Miembros de la comunidad fueron a hablar con el gobernador y pretenden ir más arriba, para que este alcalde haga su capricho en otro lado.