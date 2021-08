La llorona del 6 de agosto de 2021

NEGOCIO REDONDO

Me dicen que El Patrón dejó el negocio de generación eléctrica a base de gas, llegó a un acuerdo con AES y le vendió. Que es mejor recibir el billete en mano que dejar escapar la oportunidad. Bueno, como dicen por ahí, “muerto el perro se acabó la rabia”. ¡Ataja!

QUE SE PRONUNCIE

Alguien me manda a preguntar que, ¿por qué la Gran Cámara no se pronuncia sobre las renovaciones automáticas de las otras concesiones portuarias y por qué el Estado panameño no tiene también participación accionaria? Esperan el pronunciamiento. ¡Mi madre!

TREMENDA JUMA

En Estados Unidos los funcionarios que quieren quedarse con los regalos valorados en más de $350 tienen que pagarle el excedente al Estado. Esta medida, que debería aplicarse acá, se difundió ahora que se desapareció una botella de whisky de $5 mil que Japón le regaló al exsecretario Pompeo, y que dicen que se perdió de mano en mano. ¡Salud, compai!

A LA CALLE

La gente de la locura anunció que el 11 de agosto va a realizar un piquete frente al Ministerio Público, porque “están cansados de la persecución política”. ¡Cara...mbola!

PARA EL SUELO

Por los lados de Colón, el alcalde y el diputado están en mancuerna, tumbando caserones que son patrimonio histórico. De paso llaman la atención de las autoridades y lo que la gente intuye con esto es que es una forma de chantaje hacia el GobierNito. ¡Santo!

VA PORQUE VA

Cuando la aplanadora habla, los demás callan. Así parece que ocurre en la Asamblea, donde el anteproyecto de ley que elimina la pena accesoria fue prohijado ayer.

MANZANITA

Dice que en el caso de la manzanita azul, la jueza Marquínez aceptó a la defensa de los imputados, ir a un juicio abreviado. En pocas palabras, todos esperan que la vaina se resuelva en dos patadas, como decimos los panameños. ¡Ajoooo!

CONTRA LA PARED

Latinoamérica y el Caribe perdieron más de 56 mil melones de inversión extranjera directa en 2020, según la Cepal. Esto significa una caída de 34,7% y representa el nivel más bajo en una década. Todo esto, gracias al bichito endemoniao.

PREOCUPADOS

La gente del Minsa está preocupada porque dice que son pocos los padres de familia que se han acercado a cumplir con el esquema completo, en especial con las vacunas priorizadas para los niños menores de 5, y de estos los menores de un año. ¡Cara...mbola!

EN EL PRESUPUESTO

Leyendo el proyecto de presupuesto, dice que el GobierNito desarrollará proyectos tipo llave en mano por un monto de mil 100 melones solo en 2022. Mucho billete a la vista. ¡Ajoooo!

SE VA

El que deja el equipo del Barcelona es Leo Messi. El hombre no pudo llegar a un acuerdo con el club español, debido a obstáculos económicos y estructurales. ¡Santa cachimba!

CENSO EXPERIMENTAL

La Contraloría va a realizar un censo experimental, y durante ocho semanas se visitarán más de 16 mil viviendas en todo el país, lo que permitirá al Instituto Nacional de Estadística y Censo evaluar procedimientos metodológicos, aspectos operativos e instrumentos tecnológicos que se utilizarían en el desarrollo de los próximos censos nacionales de población y vivienda.