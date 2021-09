La llorona del 12 de septiembre de 2021

NO PARTICIPARÁ

Dice la gente de la Gran Cámara que no van a participar de la vigilia que ha convocado para el martes 14, a las 4 de la tarde, frente a la Asamblea Nacional.

NO VOY, PERO...

Eso sí, el presidente de la Gran Cámara dice que no participará en la vigilia, pero “al final, cada miembro es libre de participar o no, incluyendo ex presidentes”.

COLOR DE HORMIGA

Las cosas se le pueden poner de color de hormiga a una hermana de un ex ministro de Cachaza renunciado y al pollito educativo, con los rectores de todas las U, porque en Conadeupa están aplicando normas y procedimientos leoninos y traídos del sombrero, que no se ajustan a las directrices previamente coordinadas. Algo está pasando allá dentro.

DE SUSTO

Con los operativos antidrogas, los que han caído son muchos funcionarios, quienes parece que servían a los capos. Dicen que por lo menos 178 funcionarios han sido agarrados en estos operativos en lo que va del año. ¡Mejeto!

HUELE RARO

Alguien me manda esto: “La jefa de atención primaria, que NO está calificada para el cargo, le aprobaron una licencia con sueldo. Y entre las causas determinantes de la crisis sanitaria, previo al Covid está el descuido de la atención primaria”. ¡Santo cielo!

DE GIRA

El que estuvo de gira por la comarca Ngabe Buglé, es el director del IMA, Carlos Motta Nuques. Dice que estuvo por Llano Tugri, en Peña Blanca, donde opera una oficina de la entidad. Allí se planea construir una sede del Ima con espacio para el almacenmaiento. Se planteó también el tema de comercialización de productos como apio, repollo, tomate, cebolla, café, etc.

RIFI RAFE

Me informan de la provincia chiricana que, un presidente de una liga distritorial, en alianza con un miembro de la JD de la LPBCH, orquestó un golpe de estado a la JD constituida y que el quinta columna solicitó de forma verbal una sala de reuniones del Kenny Serracín y la presencia de un funcionario de Pandeportes.

QUINTA COLUMNA

Evidentemente la reunión finalizo en simple conversación, pues no reunió las formalidades necesarias. ¿Quieren saber el nombre del quinta columna? Más adelante se los voy a revelar, por ahora dediquémonos a hablar de béisbol que ya viene el campeonato.

SANCOCHÓN

Ayer se cocinó en la plaza de la Independencia, en el Casco Antiguo, un sancocho gigante, que rindió 3,500 platos. Para este sancochón se usaron 1,500 libras de pollo, 1,500 libras de vegetales y aproximadamente 1,900 litros de caldo. Luego se repartió con arroz a personas de escasos recursos.

PELÓ EL BOLLO

Las balas no fueron, pero una infección generalizada sí acabó con la vida del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El también ex profesor de filosofia e historia, falleció el sábado a los 86 años en un hospital militar en Perú.

APOYO

Y mientras la FIFA cosecha críticas por su deseo de hacer mundiales cada dos años, ayer recibió el apoyo del director técnico francés Arsene Wenger, quien defendió la idea, bombardeada por jugadores, técnicos, clubes, ligas y federaciones.