La llorona del 27 de septiembre de 2021

NEGOCIACIÓN MINERA

Hoy habrá una conferencia de prensa sobre los avances de la mesa de negociación del nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá. Será a las 10 de la mañana en el hotel Sheraton Panamá. ¡Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da!

COMO LA INFLUENZA

El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en "un año" volverá la "vida normal" tras la pandemia de covid-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse "anualmente" contra la enfermedad. ¡Ajooo!

PIQUETEO

Dice la gente de Conusi, que mañana va a piquetear en la sede del Mitradel, para manifestar su fuerza con el inicio de la discusión del salario mínimo. ¡Cara...mbola!

NUEVO ENCUENTRO

Hoy se reúne nuevamente la mesa técnica compuesta por los magistrados del TE, la Fiscalía Electoral y los diputados. Seguirán consensuando los artículos de reformas al Código Electoral. Ya llevan 24 del primer bloque. Ahora entraron en el segundo bloque.

SIN DESCUIDO

Y mientras se lucha contra el bichito endemonia'o, las autoridades de Salud se reunieron con la OPS, para trazar una estrategia conjunta contra la tuberculosis. Se trata de una enfermedad prevenible y curable, pero aquí hay casos en Chiriquí, Colón, Panamá y comarcas. ¡Santo cielo!

HASTA AQUÍ

Finalmente llegamos al día sin toque de queda ni cuarentena. La vaina es que muchas mamás dicen que no les gusta para nada que sus retoños estén fuera toda la noche, sin que un toque de queda los obligue a volver a casa temprano. ¡Mejeto!

AL POR MAYOR

El Clan del Golfo, un poderoso cartel del que recibió información de alto nivel Caraballo cuando se reunió con los gringos en USA, dice que está mandando acá cocaína al por mayor. Incluso, a través de minisubmarinos semisumergibles. Colombia ha atrapado 111. ¡Ajoooo!

SIGUE LA AGENDA

Lo que los adversarios de Cortizo no pueden negarle es su vitalidad. Se caló una agitada semana en Nueva York, el viernes medió para resolver el revulú de las navieras y los transportistas y el sábado se disparó para Los Santos. Allá inauguró una de las carreteras más anheladas por los azuerenses. Bailaban en un solo pie. ¡Cara...mbola!

BOMBA DE TIEMPO

La vaina con los migrantes en la frontera colombo-panameña es una bomba de tiempo. Dice que esta semana vendrá a Panamá una delegación de USA para atender problema de migrantes que justo lo que quieren es cruzar para avanzar hacia su sueño americano. ¡Santo cielo!

CON LOS GRINGOS

Dice que la canciller está muy activa por el norte. Que estuvo en la Gran Manzana y ahora está en Washington, reuniéndose con to'mundo.

DE ALTO NIVEL

Según me cuentan, la Canciller Mouynes no se detiene. Esta vez, sostendrá reuniones con líderes demócratas y republicanos, a quienes explicará las prioridades de la diplomacia panameña. Un esfuerzo así, no se veía así desde hace una década. ¡Ajoooo!