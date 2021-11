La llorona del 25 de noviembre de 2021

PICA, PICA

“A nadie matan por nada”, expresó el ministro Pino sobre el homicidio del subdirector del Registro Público. Esta afirmación tiene a más de uno preguntándose ¿qué más sabe Pino sobre este caso? ¡Mi madre!

LA RIPOSTA

Blandoncito le respondió al Fulo Linares: “Mi amigo @linaresfulo fue candidato a convencional en las elecciones del pasado domingo, pero desafortunadamente no salió elegido. Sinceramente, creo que voces como la suya son necesarias. No te desanimes, Fulo, que pierdas una vez no significa que no debas intentarlo otra vez”.

TIKI, TAKE

Me mandan esto: “Por el Parlacen hay más que cariño entre los PRD y los CD que esa alianza trabaja como una sola bancada. ¿Sabrá algo de esto Acuamán? Dice que quien la lidera es el exHD Dr. de Veraguas. ¿Vendrá otra expulsión por esto?

¿QUÉ LE DIO?

Me dan cuenta de un vice que se molestó porque una persona discapacitada estacionó su auto en un lugar para discapacitados, pero que el “sticker” de discapacidad estaba vencido. Como si la discapacidad permanente tiene fecha de vencimiento. ¡Santo!

PIDEN FECHA

Cansados de las promesas, dice que hoy productores de Azuero cerrarán el puente del río La Villa. Exigen pagos adeudados y que se les compre a los nacionales los productos de la bolsa solidaria. Exigen que no hayan productos importados. Que aquí hay suficientes.

TIRO EN EL PIE

Taxistas y transportistas de turismo cerraron el acceso a la nueva terminal de cruceros en Amador para exigir ser tomados en cuenta en el traslado de turistas. O sea, la primera impresión de los turistas fue este paro. ¡Mejeto!

DOS A LA VEZ

Ya que hablamos de turistas, la terminal de cruceros de Panamá recibió dos embarcaciones simultáneamente, una de ellas es el Viking Orion, de la compañía Viking Cruises, la cual llegó proveniente del puerto de Cartagena, en Colombia, con 662 pasajeros. El otro crucero es el Norwegian Sun, de la línea Norwegian Cruise Line, que atracó el 16 de noviembre.

MUY BONITO

Dicen que un tipo con prontuario gordo recibió el permiso de un juez para ver el partido Panamá-Costa Rica. ¡Santo cielo!

HUYENDO AL FRÍO

Ya se habla de que los canadienses están que le pican los pies por viajar a países más cálidos como Panamá, porque el frío que les viene es criminal. A propósito, vienen en chárter dos veces por semana. ¡Hay que aprovechar!

DESGRACIADOS

Las autoridades tienen que ser más enérgicas contra esos desgraciados que les quitan las tapas a las alcantarillas y contra quienes las compran. Muchos autos caen en estos huecos, y les causa severos daños en muchos casos.

NOS VISITAN

El que llegó a Panamá en una gira de visita es el ministro británico de Exportaciones y ministro de Igualdades, Mike Freer, quien se reunirá con organizaciones del sector financiero y comercial y también conversará con oenegés que trabajan por la igualdad.