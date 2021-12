La llorona del 17 de diciembre de 2021

LA CONFESIÓN

Dice que con la confesión de los hermanitos sobre los 28 melones del maná brasileño, hay varios banqueros en Panamá comprando lomotil, porque ese dinero no entró a tierras gringas en paquetes de a libra, sino que fueron transacciones bancarias. ¡Santa cachimba!

LOS NOMBRES

Los que también tiemblan son los que aparecen nombrados por los hermanitos confesos y que están en el sobrecito sellado. Que a más de uno la risa se le convertirá en mueca, y salpicados están los que están, aunque se vistan de impolutos. ¡Ataja!

DE LOS GRINGOS

De la embajada gringa me mandaron la traducción textual de la carta enviada a la gente del Loco: “Como lo hemos hablado, y como lo he comunicado previamente en una carta y en un correo electrónico a sus abogados al momento de su extradición, puedo confirmarle que el Sr. Martinelli fue extraditado de acuerdo con el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá...”.

DE LOS GRINGOS II

Y sigue: “Hemos estado en comunicación con el Gobierno de Panamá sobre la extradición del Sr. Martinelli desde la fecha en que fue entregado a las autoridades panameñas, y puedo confirmar que somos conscientes de que no hay violación por parte de Panamá a sus obligaciones bajo el tratado”.

DESCENTRALIZACIÓN PELIGROSA

Alguien me manda esto: “Si no hay controles efectivos para vigilar el billete de juntas comunales, la robadera al Estado no la para nadie. Los ratones salen por todas partes a comerse el queso”. ¡Mejeto!

CONTRALORÍA COMARCAL

Comenta alguien que hay que meterle el ojo al manejo financiero de las comarcas. La corrupción está penetrándolas y empiezan algunos a enriquecerse con concesiones, deforestación y cobros de todo tipo sin control. Ñagare a la robadera.

DÍA DE DUELO

En medio del Día de Duelo Nacional el 20 de diciembre, por la invasión de Estados Unidos a Panamá, el Inadeh inaugurará el salón Olga Cárdenas en el centro Bonifacio Pereira, en el corregimiento de El Chorrillo, en honor a esta dirigente popular. El acto será a las 11:00 a.m.

NUEVO PRESIDENTE

Carlos Allen fue elegido nuevo presidente de la junta directiva de la Capac. Allen ocupará el cargo en propiedad el próximo miércoles 19 de enero. ¡Felicidades!

XENOFOBIA EN DECADENCIA

La Unesco reveló que la mayoría de los estudiantes de América Latina y el Caribe declara tener una actitud positiva frente a personas de origen y cultura diferentes. ¡Más bien!

SE LA TRAGÓ

La Superintendencia de Bancos aprobó la fusión por absorción de la empresa Financomer. Ahora queda pendiente el aval de la dirección de Empresas Financieras del Mici, pero es un hecho. Banistmo reporta utilidades netas al 30 de septiembre por 71.3 melones.

PELA EL OJO

Dice que la nueva fecha del concierto “Íntimo” de Rubén Blades es el 28 de diciembre, y solo hasta mañana tienen para devolución los que compraron boletos para la fecha del 15 de diciembre y que fue cancelada porque el bichito endemoniao picó a Roberto Delgado. ¡Pela el ojo!

PECHONES

La Unachi recibió el premio a la Transparencia por 10 años consecutivos. La rectora de la institución de educación superior de La Altiva recibió una estatuilla, en un acto que se llevó a cabo en la dirección de la Antai en la ciudad de Panamá.