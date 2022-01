La llorona del 6 de enero de 2022

RETIRADO EN PEDASÍ

Me comenta un abogado que un exmagistrado que compró un palacete de recreo en Pedasí, anda nervioso porque un exsocio de negocios no le agarra el teléfono. Parece ser que en un sonado caso por venta de fallos, el exasociado lo va a lanzar al agua llena de caimanes. ¡Dios mío!

INFORME

El que rindió su informe sobre el uso de los melones por pandemia fue Gaby. El hombre deshojó todo el material y hasta publicó quién cobró en cada renglón. A propósito, los curiosos pueden ver todos los pagos en laestrella.com.pa y deleitarse viendo quién o quiénes hablaban con la boca llena. ¡Ataja!

BOMBEROS DEL OESTE

Me mandan esto: “Que donde impera la burocracia es en la Dinasepi de La Chorrera. Demoran los procesos. Guardan silencio administrativo. Multan sin compasión. No reconsiderar razones. Y nunca terminan de pedir y hacer inspección. El teniente Quesadilla es el encargado del proceso infinito. Así no habrá recuperación económica”.

BOMBEROS DEL OESTE II

Y agrega: “La cosa con las inspecciones de Dinasepi es tan caliente, que para estos días están llamando a la Asamblea a rendir informe al mismísimo comandante de los apagafuegos. Dice que el hombre anunció desde ya que rodarán cabezas”.

EXIGEN CUENTAS

Dice que hay varios movimientos en el distrito de Arraiján con el fin de exigir rendición de cuentas de las diferentes actividades financieras en medio de interrogantes por los altos salarios, dietas y gastos de representación en el Municipio. ¡Mejeto!

PREPARADOS

Hoy darán a conocer lo relacionado al operativo de seguridad y vigilancia para el verano 2022. Me contaron que tienen un operativo de Carnaval, esperando que la variante ómicron no se ponga rebelde y haya que suspender la movilización al interior.

QUE LO ACLAREN

Lo de los estacionamientos en el mercado San Felipe Neri tiene que aclararse. Los arrendatarios no ven clientes, porque la administración cobra muy caro por el parqueadero; de paso, a ellos mismos les cobran para poder descargar su mercancía. “¡Ey, así no es la vaina!”, dijo uno que desayuna en la fonda de la negrita.

LO DIJO FRANCISCO

El papa Francisco lamentó que los animales domésticos sean tomados como reemplazo de los hijos. Dijo que se trata de una forma de egoísmo, porque tienen perros y gatos en lugar de una familia. Bueno, el debate está abierto, a ver qué dicen los que promueven la adopción de animales.

SUSPENDIDOS

La Fepafut suspendió tres torneos que debían hacerse en enero, por el incremento de casos de covid-19. Los reprogramaron para febrero, solo si el bichito variante ómicron lo permite; por suerte, el partido ante Jamaica por la eliminatoria Catar 2022 en el Rommel Fernández el 30 de enero, será a puertas cerradas y sin público.

NADA DE PATEAR LA BOLA

Para los empresarios, sería irresponsable patear la solución a la crisis de la Caja de Seguro Social para el próximo gobierno. Chuzo, a Mezquita todavía deben zumbarle los oídos, porque eso es con él. ¡Mi madre!

SUBE QUE SUBE

Ahora dice que lo que va a subir es el precio de los alimentos, porque los insumos agropecuarios están por las nubes. Que se prevé una inflación calculada entre el 3,5% y el 4% para los próximos meses en el precio de los productos alimenticios.