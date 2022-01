La llorona del 12 de enero de 2022

TOME NOTA

Comenta alguien que sabe, que los capos y capitos criollos “alquilan apartamentos cuyo costo (hipotecas, cuotas de condominio, seguros de incendio y vida, reparaciones) ronda o supera los $2,000, y van alegremente y alquilan en $700...”.

TOME NOTA II

Que la estrategia es que “reportan que alquilaron en $4,000, legitimando los $3,300 que no cobraron en alquileres. Por eso no se venden unidades inmobiliarias. Nadie va a comprar para perder dinero a manos de esta competencia desleal de lavanderos. Y que Dios lo guíe, procurador”. ¡Santa Bárbara bendita!

NGÄBES TICOS

Dice que ya van 3 mil 500 indígenas de la etnia ngäbe buglé que han obtenido la nacionalidad costarricense, tras entrar en vigor una legislación para garantizar los derechos de esa población transfronteriza.

NGÄBES TICOS II

Que incluso, Costa Rica realiza campañas para que las familias ngäbe sean aseguradas por el Estado en la comunidad de Sixaola, provincia de Limón, fronteriza con Panamá. La idea es que estas personas tengan acceso a servicios públicos y a la atención de instituciones de las que por décadas fueron privados al no contar con la ciudadanía.

AL POTRO

Esta tarde, a las 4:00 p.m., en una sesión virtual, toma posesión la nueva junta directiva de la Cámara Panameña de la Construcción, cuyo nuevo presidente es Carlos Allen.

INHUMANO

Comenta alguien que en la policlínica Santiago Barraza de La Chorrera, una señora, de poco más de 35 años, y su hija de unos 12, ambas con discapacidad auditiva y en las cuerdas vocales, junto con una niña de 4 años, asistieron al nosocomio en busca de atención médica y se la negaron. ¿Cómo?

INHUMANO II

Dice que el personal de Salud les negó la atención solo porque no había quien pudiera interpretarlas, pero lo peor no fue eso, sino que el personal de Salud se negó a atender una llamada de un familiar de la joven que les explicaría los problemas que les aquejaban. ¡Así no podemos!

BALACERA EN LA CÁRCEL

No se sabe cómo llegaron las armas, pero dos bandas rivales se liaron a tiros ayer en la Nueva Joya. Dos heridos fue el resultado de un intercambio de disparos, en el sector B del centro penitenciario. ¡Mi madre!

PICADOS

Dice que en la selección nacional de fútbol hay ocho picados por el bichito endemoniao. Se trata de cinco jugadores y tres técnicos. El domingo está previsto el partido amistoso y de calentamiento entre Panamá y Perú, de cara a la siguiente ronda eliminatoria rumbo a Catar 2022.