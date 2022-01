La llorona del 21 de enero de 2022

¿DEJÓ EL PLUMERO?

El sociólogo Iván Montalvo anunció la constitución de “Fuerza Ciudadana”. Montalvo era un ferviente seguidor del Movimiento Otro Camino de Lombana. ¿Será que dejó el plumero con Lombana?

NADA DE PARTIDO

Montalvo dice que “Fuerza Ciudadana” no pretende ser un partido político ni una facción electoral. Convocó a que sigan su propuesta pública. ¿Cómo se come esa vaina?

HORMIGUERO

Por la ñamura la vaina está como hormiguero. Lo último fue una nota firmada por Blandoncito, que dice que hay campaña claramente orquestada y bien financiada. El interés no es ganar, porque saben que no pueden ganar. La intención es debilitar al partido porque están en la actitud de “muera Sansón y todos los filisteos” si no son ellos los que mandan. ¡Santo!

HORMIGUERO II

Y agrega en la nota Blandoncito que Beby Valderrama le dijo que “Lombana era ahora el Varela de 2014. Que le gustaba lo que estaba haciendo. Meses después, Carlos González, su mano derecha en el 8-7, se va para Otro Camino”. ¡Santo padre!

SIN REMORDIMIENTOS

Alguien escribió en Twitter que vio a una señora pagar con bonos en el 99 de Costa del Este. Que luego sale del súper y se sube a una Lexus nuevecita, todavía con los plásticos en los asientos. ¡Santo cielo!

QUIÉN ES QUIÉN

Ahora salió un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que fue publicado el miércoles, que señala que la inmunidad natural de una infección previa otorgó niveles más fuertes de protección contra la variante delta de covid-19 que la vacunación sola.

PECHONES

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, con un índice del 91,93%, fue reconocido por la firma especialista en análisis del sector de la aviación (Cirium) entre los aeropuertos más puntuales del mundo, luego de evaluar el desempeño de puntualidad a nivel global durante el año 2021.

QUE SE HAGA EL MILAGRITO

El administrador de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, quien anda por la madre patria participando en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), espera que para el año 2022 nos visite 1.8 millón de turistas. ¡Que Dios lo oiga!

APOYO SÓLIDO

La votación en el Consejo General Universitario de la Unachi fue favorable al proyecto de ley que le permitiría un período más en el cargo a la rectora Etelvina. El CGU es el máximo organismo de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Asistió el 91% de los miembros, y de esos, el 76% está con la rectora.

CURIOSIDADES

El senado gringo no aprobó el impuesto global de 15% promovido por la OCDE. Alguien pregunta: ¿Se atreverán los europeos a poner en listas a los gringos?

NUEVA ESPECIE

“Squatina mapama”, así se llama una nueva especie de tiburón que descubrieron en Panamá. Dice que vive en las profundidades. Bicho pa feo, pero es panameño.

ARBITRAJE

La FIFA designó a un gringo (Ismail Elfath), a un hondureño (Selvin Brown) y a un salvadoreño (Iván Barton) como árbitros principales en los partidos que Panamá juega con Costa Rica, con Jamaica y con México, los días 27 y 30 de enero y el 2 de febrero, respectivamente.