La llorona del 2 de febrero de 2022

RESISTENCIA

Alguien de adentro me comenta que en la junta directiva de la Caja de Seguro Social, el deporte favorito es perder el tiempo. Que hay unos que se resisten al cambio y que no quieren que la eficiencia sea la invitada principal. ¡Ajoooo!

RESISTENCIA II

Por allí me cuentan que hay que asolear a todos los que se resisten al cambio, porque la Caja necesita una reestructuración de raíz, empezando por eliminar el deporte de la pérdida de tiempo en la junta directiva. ¿Así o más claro?

CÁMARA HÚNGARA

Como los eternos no quieren que nada cambie en la junta directiva de la Caja, le están preparando una “cámara húngara” a la nueva presidenta, este viernes en Clayton, para planchar toda nueva iniciativa para que el funcionamiento sea eficaz. ¡Mi madre!

SINDICATO NO

Me mandan esto: “En la Unachi se forma el pánico cuando se oye la palabra sindicato. No quieren vivir nunca más la pesadilla de las bananeras en Barú, donde un grupo de ñángaras la acabaron. La Academia necesita es más investigadores y científicos”. ¡Santo cielo!

TRÁGICO FINAL

Los estamentos de seguridad recuperaron los cuerpos sin vida de las dos personas desaparecidas luego del accidente de una avioneta que cayó al mar en el sector de Punta Chame, el pasado 3 de enero.

BAJA MIGRATORIA

Baja el flujo migratorio en Panamá. En 2021, cerca de 2,400 personas ingresaban diariamente al país por la frontera entre Panamá y Colombia; actualmente llegan 140 migrantes al día.

TANTO PLOMO...

Dice que el plomo ahueva y así parece que le pasó al profesor Salmerón que lo habían designado como embajador de México en Panamá, pero le salió un perro muerto con esa vaina de los acosos y lo obligaron a desistir del cargo. ¡Ajooo!

CAMBIO Y FUERA

También dicen que "muerto el perro se acabó la rabia" y tras la declinación del profesor Salmerón, el presidente de México designó a Jesusa Rodríguez y ahora la gente se pregunta si el remedio fue peor que la enfermedad ¡Mi madre!

CRISIS DIPLOMÁTICA

Lo cierto es que el “Salmeronazo” como lo llaman en México, ha provocado una crisis diplomática entre Panamá y México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador espetó: “Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá (a Salmerón) y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó". ¡Por menos peleo!

MUDO, NO FANTASMA

Me mandaron a decir que el administrador de la AMP sí fue al evento de la Cámara Marítima, pero no habló. Corrijo entonces, no es fantasma; es mudo.

ESTÁN PA'L TIGRE

Por allí me reporta un vecino que los que lanzaron fuegos artificiales en Villa de Las Fuentes celebrando el Año Nuevo Chino, no guardaron las precauciones y los cohetes entraron a varios apartamentos. ¡Jo, los van a jolel!

INVERSIÓN

Dice el GobierNito que le va a meter una inyección económica al turismo en Panamá por el orden de los 700 melones, en la construcción de infraestructura desde agua potable hasta vías de comunicación. Esto se lo prometió el vice Gaby a la nueva junta directiva de la Cámara de Turismo.