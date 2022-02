La llorona del 14 de febrero de 2022

CON CULILLO

Dice que ahora que Cholo Corrillo se convirtió en el primer jefe de pandillas que obtiene una "visa judicial" para visitar a Mickey Mouse, hay muchos con culillo por lo que vaya a cantar. ¡Mi madre!

MUY CERQUITA

Alguien que sabe, me asegura que la ex asistente de una magistrada que atraparon por estar ligada con los barones de blanca nieve, en realidad era de las que andaba muy cerquita del Vara Mejía cuando era magistrado. ¡Santo cielo!

PROPUESTA

Alguien propone que iniciemos una campaña para una reforma constitucional de un sólo artículo: ¡permitir la extradición! Vamos a ver, ¿qué precandidato se suma a la propuesta? ¡Ataja!

CHICHARRÓN VERDE OLIVO

Me mandan esto: "Por allí hay un Comisonado en retiro conocido, como mínimo, más graduado que un termómetro, pero los diplomas son para adorno de pared. Olvidó su paso por La Joya, y por la Junta, ahora escribe artículos de temas que no conoce y en los que nunca participó, porque no duraba en los puestos. Que calladito se ve mejor”. ¡Ajooo!

PARLATINO

Me comentan que el viernes se produjo una gran concurrencia de parlamentarios latinoamericanos, presidentes de congresos y países observadores en la Asamblea del Parlatino, donde hubo conferencias magistrales de Alicia Bárcena de la Cepal y Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Politica de Seguridad.

MARCHA

Ya se anuncia por parte de la gente de Conagreprotsa que mañana tendrán una marcha hasta la Presidencia de la República, porque aún no los han llamado para la firma de los acuerdos alcanzados. ¡Cara...mbola!

SEGURIDAD

Dice que municipio neerlandés de Róterdam quiere someter a control todos los contenedores con frutas tropicales procedentes de América del Sur y Central en busca de drogas, en lugar de la revisión aleatoria actual que solo permite chequear “un escaso uno por ciento”. ¡Cara...mbola!

TIRA Y JALA

Parece que la peleadora entre las empresas que quieren construir la nueva escuela República de Venezuela, no permite que el acto avance. Cada gallote jala pa' su pico. ¡Mi madre!

PATACONSÓN

De un lector: "Desde elvpuente del Rey hasta la estatua de Morelos, es un cerro Patacón. Montañas de basura. ¿Esa es la imagen que quieren dar de Panamá a los turistas? ¡Qué pena!".

DE TERROR

Comentan que hace poco llamaron a un camionero para llevar una mercancía a Chiriquí. En la conversa le dijeron que le pagarían mil 200 por el viaje de ida y vuelta y le llenarían el tanque y él acepto, porque "la cosa está dura y esa plata era buena".

DE TERROR II

Le dijeron al camionero que al regresar a la ciudad que fuera a cobrar al tercer día y así lo hizo. Al llegar, quien lo contrató le dijo a una persona que lo acompañara a cambiar el cheque. El cheque era por 3 mil 200. Le dijo: "no digas nada, no tomes fotos porque sabemos quién eres y dónde vives". ¡Santo padre!

PELIAGUDO

La vaina en Ucrania está peliaguda, al extremo que el Papa ya pidió la intervención de la Virgen María, para ver si con la oración la sangre no llega al río.