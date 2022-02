La llorona del 23 de febrero de 2022

LE SALIÓ LA BRUJA

Al que le salió la bruja fue al ex ministro Qué tal si te digo, quien recibió una condena por seis años, con la esposa incluida, por enriquecimiento injustificado. Dice que no pudo justificar 2.2 melones que se le encontraron en propiedades. ¡Mejeto!

DE VUELTA A CLASES

Me mandan esto: “Preocupa que ahora los anti retorno a clases se concentren en las escuelas que no podrán abrir, pero no hablan de las más del 80 por ciento que sí recibirán a sus estudiantes. Un ex policía y ahora gremialista quedó en feo, por andar con esa cantaleta”. ¡Ajoooo!

CALIENTE

La Unión Europea propuso este martes bloquear a las autoridades rusas el acceso a mercados y servicios financieros del bloque y sancionar a bancos que financian las operaciones militares rusas en zonas separatistas de Ucrania. ¡Cara...mbola!

NO SE AGUANTA

Lo hemos dicho ya varias veces. Los asaltos y robos en Calidonia, en especial por el área de calle 25, no se aguantan. Los policías brillan por su ausencia y los comerciante están que no saben qué hacer. ¡Auxilio!

Y PARIÓ LA ABUELA

Justo la noche del lunes los ladrones se metieron a Casa Egeo de calle 25, Calidonia. Se robaron un poco de vainas, valoradas en varios miles de dólares. ¿Quién podrá ayudarnos?

PELUDO, PELUDO

Los capos de la droga están jugando rudo de verdad. Cada día se llevan por los cachos a dos, tres y a cuatro. Colón es la región más afectada, pero los hechos se registran en todo el país. ¡Mi madre!

PELUDO, PELUDO II

Después de la captura de Cholo Chorrillo en Costa Rica, otro hecho muy significativo ha sido el asesinato de la Xina Lary, quien también era abogada e influencer. Fue atacada a tiros la tarde del lunes en una abarrotería de su propiedad en el sector de El Brillante, en Tocumen.

HASTA LUEGO

Falleció Gladys Ramos Sánchez, quien se desempeñó por muchos años como gerente de Ventas de TVN. Sus honras fúnebres se realizarán hoy, a las 2 pm, en la iglesia San Francisco de Asis de la Caleta. Se agradece no enviar ofrendas florales. ¡Paz a su Alma!

DE LA CASA DE ZAMBO

Dice que la Caja de Ahorros lidera una de las estrategias de posicionamiento y crecimiento financiero más robustas de la plaza y ha anunciado, mediante la emisión de sus estados financieros, la cifra histórica de más de 5,000 melones en activos totales al cierre de 202.

DE LA CASA DE ZAMBO II

Que su índice de adecuación de capital es mayor al 18 por ciento y un crecimiento de la utilidad neta equivalente al 27 por ciento, marcados por el incremento sostenido de las principales carteras de negocio, por el gran dinamismo en el mercado local. ¡Ajooooo!

QUIERO SER PILOTO

La empresa Boeing realizó un estudio sobre el futuro próximo y salió que en los próximos 20 años las aerolíneas que operan en Latinoamérica necesitarán 2,610 nuevos aviones de un solo pasillo, como los 737, y por ende se incrementará la contratación de pilotos comerciales.

MERECUMBÉ

Ciudadanos independientes y ex candidatos por la libre postulación de las pasadas elecciones se han organizado creando el Movimiento Unidad. Ya presentaron solicitud al Tribunal Electoral para ser partido Político. Dicen que vienen con propuestas, no buscan criticar. Entre sus filas está Paco Carreira.

CUESTIONANDO

Me mandan esto: "La mala actitud y mala administracion por parte de los directivos de la escuela Pedro Arrocha en San Francisco de Veraguas priman a escasos días de iniciar clases. La directora vocifera que tiene padrinos. ¿Y la Regional?".