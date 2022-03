La llorona del 14 de marzo de 2022

LOS NO INVITADOS

Me dicen que a la Convención Panameñista de ayer, los no invitados fueron ni RM, ni el PRD, ni el Molirena. Sí fue invitado Lombana, pero no asistió y ni excusa mandó. ¡Ajoooo!

LA ALIANZA

Dice alguien que con el desayuno de los líderes de la nueva “Alianza Tik-Tok”, se plantea el temprano panorama electoral. Junto a ellos -por ahora- las cuatro fuerzas políticas principales serían: PRD, Martinelli y Lombana. Y con cinco, o seis candidatos a la Presidencia en el 2024, aumentan las posibilidades de los torrijistas de repetir en el Gobierno, por su base partidaria mayor. ¡Cara...mbola!

DE LA RED

Beby Valderrama en twiter: "Una pregunta: ¿a los ex Secretario Gral del partido no son invitados a la convención? De repente ahora que Mario llegó cambia las reglas. Jodienda, yo sé que mi 'Amigo' Blandón no me invitaría! Feliz fiesta electoral y el que viva el panameñismo…".

BOCHINCHE POLÍTICO

Que el sábado se vio una fotito del HD pobre del 8-10 con casa en el Golf junto a su candidato a presidente disque rumbo al 24 y luego suben una de Blandoncito, Toto, Brea Picanto y nada más y nada menos que el Plomero Muñoz con Romulo Ruox. ¿Cuál sería el mensaje? ¡Voy a preguntar!

LA OTRA REUNIÓN

Y mientras Rómulo hace calistenias de alianza con los ñanes, Alianza, PAIS y PP, El Loco se reunía ayer también, pero en Playa Blanca, con Yanibel y sus aliados alcaldes y representantes del CD. Parece que se calienta en panorama electoral. ¡Ataja!

¡ALERTA!

Se filtró un mensaje de voz en donde el diputado Jairo Bolota, muy molesto, está regañando a las personas que él ha colocado en varias instituciones del Gobierno Nacional. Bolota les llama la atención, y los presiona para que le busquen votos en las internas para delegados y otros cargos, dentro de las elecciones internas del PRD. Se anunció que lo denunciarán en el Tribunal Electoral. ¡Mi madre!

¿CALLADA? ¡NI LOCA!

La que subió su queja a Instagram fue la cantante Olga Tañón, cabreada con una empleada de COPA, por tratar mal a los viajeros en el counter. ¡Ay padre!

PARA ACLARAR

Dice el decano de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI, que en un gran porcentaje los profesores sí prefiere las clases presenciales, ya que de esta manera los estudiantes desarrollan las competencias, habilidades y destrezas que necesitan para desenvolverse en su vida profesional.

HUEVITO O HUEVÓN

Me mandan esto: "Los recursos que está manejando Huevito para hacer política es algo nunca visto para un diputado, tomando en cuenta el periodo del Loco. Nadie se atreve a investigar". ¡Santo cielo!

A LA REJA

Edgar Franco alias “Tom”, fue condenado a 35 años de prisión por el delito de homicidio agravado, hecho ocurrido el 9 de marzo de 2022, donde perdió la vida una menor de dos años y su padre en La Chorrera.

MIGRANTES

Dice que los chavos están volviendo a Panamá, pero vienen por la selva de Darién. Que el 30 por ciento de los 8 mil 456 migrantes que cruzaron entre enero y febrero de este año, son de Venezuela.

CABREO

Los que están que echan chispas son los residentes de Punta Pacífica, por el escándalo desde jueves, viernes y sábado. Dice que hablan con los responsables y no hacen caso. Peor que el gueto.