La llorona del 16 de marzo de 2022

HUELGA EN BIMBO

La vaina se puso color de hormiga en Bimbo. Ni pa'lante ni pa'trás. Los trabajadores exigen 12,5% de aumento salarial y la empresa dice que eso es económicamente inviable. ¡Santo cielo!

HUELGA EN LA CONSTRUCCIÓN

Y por los lados de la construcción la vaina va rumbo a una huelga a partir del 4 de abril, si no se llega a un acuerdo. Los trabajadores exigen 30% de aumento, divididos en 7,5% por año durante cuatro años, pero la Capac dice que la industria está tan decaída que no soporta ese sablazo.

LOS COMENTARIOS

Y la reunión de los cinco partidos el domingo, a propósito de la convención de la ñamura, parece que causó urticaria, ya que El Loco soltó sus comentarios aduciendo que todos juntos no llegan a 15%. A la gente de Lombana también le causó picazón...

LOS COMENTARIOS II

Roberto Lombana, papá de Ricardo Lombana, expresó en tuiter: “Waooo... alianzas como las de la foto que circula, no hacen más que marcar distancia entre el bien y el mal. Esa movida no es más que promoción para seguir por Otro Camino. Odebrecht y otras fuerzas ocultas estarán felices de verlos juntos...”. ¡Mi madre!

LECTURA OBLIGADA

El libro “Mayordomo para el mundo”, de Oliver Bullough, acaba de ser publicado y detalla la forma en que Reino Unido recibe y lava plata rusa. Lectura obligada para los jinetes de escritorio de Gafi.

CALIENTE, CALIENTE

Por Colombia la vaina está que echa chispas con las elecciones. Dice que Petro está empujando para ganar las elecciones en primera vuelta, pero teme un paquetazo. ¡Mi madre!

CALIENTE, CALIENTE II

Y Petro tuiteó: “Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos tanto del Pacto como de Fuerza ciudadana. Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos. Al menos 29.000 mesas”. ¡Cara...mbola!

ENERGÍA LIMPIA

Por los lados de MiAmbiente dice que de ahora en adelante van a comprar carros eléctricos para la institución. Que se predica con el ejemplo. Que para 2050 prevé que el transporte público del país sea con energía limpia. ¡Ajoooo!

ALMIRANTE MANZANILLO

Me dicen que uno que no entiende razones, ni explicaciones, se levantó en una reunión de la AMP para rofear a todo aquel que esté en contra de lo que él considera es un asunto exclusivo y no de la competencia de su propia industria en general. ¿Funcionario o piloto?

ALMIRANTE MANZANILLO II

El flamante oficial de la bahía de Manzanillo afirma que tiene 5 empresas de practicaje de 9 existentes, entonces su consenso no puede ser con el mismo y el capitán aislado. ¡Mejeto!

CON TODO

Dice que Paco Carreira, del movimiento político Unidad, anunció que se inscribirá como candidato presidencial el próximo 1 de junio, fecha en que abren el periodo para independientes. ¡Cara...mbola!

CAMBIANDO FIGURITAS

Parece que el PRD y CD están por cambiar figuritas, en torno a la reelección de Crispi en la presidencia de la Asamblea. Una modificación en el Código Electoral que impediría a los partidos políticos revocar el mandato de sus diputados, sería la piedra angular en este canje.

CAMBIANDO FIGURITAS II

De cuajar el asunto, en el partido de Rómulo no le podrían revocar el mandato a los 15 rebeldes que apoyan al Loco, y de paso, el partido de gobierno se aseguraría un período más dirigiendo el Órgano Legislativo. Todo esto con la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral.