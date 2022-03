La llorona del 31 de marzo de 2022

MARAQUITA

Dice que ahora que se va el magistrado Ayú, uno que anda con ganas de retornar a ese puesto para reemplazarlo es Mitchel, quien renunció esta semana a la jefatura de asesoría legal del Ejecutivo. ¡Ajooo!

SONDEO

Álvaro realizó un sondeo tras las internas del PRD. Preguntó: ¿Por quién votaría usted para presidente de la República en una primaria del PRD? La vaina quedó así: Gaby 42%; Martín, 28%; Zulay, 24% y Benicio, 6%.

SE CALIENTA

Lo que está calentándose es la huelga de trabajadores de la construcción que está anunciada para el lunes 4. Ayer realizaron las primeras escaramuzas. ¡Santo cielo!

SE CALIENTA II

La vaina es que los empresarios de la construcción han cerrado filas y dicen que no hay plata para el aumento que exige el Suntracs, y de paso le hace un llamado a los trabajadores para que no le hagan caso a la dirigencia y acudan a sus trabajos, porque lo que está en juego es su propio puesto. ¡Cara...mbola!

Y AUMENTANDO

De los que se ha escuchado que quieren la Alcaldía capitalina, los nombres siguen aumentando: Por el PRD suena el propio alcalde que buscará la reelección, Carla, Quibián y Héctor. Que por Otro Camino está Manuel y por PAIS suena Raúl. ¡Ajoooo!

Y AUMENTANDO II

Por la libre postulación hay dos que buscarán reemplazar a Tanquesito. Se habla de Juan Diego y Álvaro, y por los ñames, hablan de Willy y el mismísimo Blandoncito. Todavía falta ver quién sale por RM, a no ser que vuelva Chello, y por Cambio Democrático tampoco hay nombres.

MASCARILLICIDIO

Me cuentan que algunos colegios y centros educativos privados les exigen a los niños cambiar de mascarilla cada vez que salen de un salón a otro, cuando van al baño, cuando están en recreo, etc. Los niños tienen que llevar mínimo 10 mascarillas por día y si no llevan suficientes les ponen mala apreciación. ¡Mejeto!

CASCABEL AL GATO

Comenta alguien que más del 95% de las escuelas están operativas, pero según padres de familia, el resto es aprovechado por simpatizantes de gremios y de partidos políticos para empañar el año escolar. Ya se debe poner un alto a esto.

LE SALIÓ LA BRUJA

Dicen que al padrastro que le apodan “Camaronero” de La Gran Chorrera, no le fue nada bien con la escogencia de los delegados. Ahora anda con tembladera, porque está en duda su futuro político. ¡Santa carambomba!

BUSCANDO INVERSIONES

El que anda por tierras gringas es el ministro de Comercio, quien se reunió con empresarios de California para ofrecer a Panamá con muchas ventajas competitivas en materia comercial y turística, y sus regímenes especiales. ¡Más bien!

EL PERIPLO

Dice la canciller Erika Mouynes que va no solo a China, sino a una gira asiática que empezará la próxima semana en China y continúa en Vietnam, Indonesia y Singapur, países con los que Panamá espera reforzar relaciones bilaterales y promover la inversión. De allá regresará deseando un arroz con frijoles de palo y tamal.

ALERTA

Me comentan que así como cayó una asistente santeña que le pasaba datos a la banda HP, ahora hay otro asistente paisano de aquella que se le ha visto reunido con abogados particulares, cuadrando proyectitos y no de construcción. ¡Ave, César; pilas con los goles del C7, presidenta!