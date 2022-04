La llorona del 21 de abril de 2022

CONVOCATORIA

En el Consejo de Gabinete de ayer se anunció la convocatoria pública para un nuevo magistrado de la Tremenda Corte. Sería en la Sala Penal, en reemplazo de Achú. ¡Voy a meter mis papeles!

NO CEDE

Dice el Gobierno tico que no pagará los 10 melones que exigen los 'hackers' por liberar las cuentas que hasta ahora les tienen 'hackeadas'. ¡Santo!

INCENTIVOS

Y los diputados aprobaron ayer en tercer debate el proyecto de ley No. 789, que modifica la Ley No. 80 de 2012, la cual establece normas de incentivos a la actividad turística panameña.

QUIROPRÁCTICOS

Ayer fue trabajo de quiroprácticos. Hasta las últimas horas se estuvo negociando la nómina de consenso. Fue puño y patadas, pero al final salió la vaina. ¡Ataja!

DE LOS NUEVOS

A propósito, uno de los cuadros nuevos que se tiró para la quinta subsecretaría del CEN es Ricardo Zanetti Cortizo. ¡Santa cachimba!

RODARÁ EL BALÓN

Después de más de una semana de huelga, jugadores y dueños de clubes de la LPF fumaron la pipa de la paz. El acuerdo establece remuneración salarial como trabajadores de sus equipos, pago de seguro social y cero represalias contra los huelguistas.

NEGOCIANDO

Me dicen que la cosa no acaba allí. Que las partes continuarán negociando durante las próximas siete semanas, para darle mejor forma a este acuerdo.

TRABAJO DE FUTBOLISTA

Lograr el reconocimiento de los futbolistas como trabajadores es un hecho sin precedentes en Panamá. Esto se hará por medio de un procedimiento garantizado por las medidas jurídicas correspondientes, para la profesionalización de los futbolistas. Un paso adelante en la normativa laboral del deporte panameño.

IGNORADOS

En la AMP, sigue el tira y jala con el pago de los bonos de productividad. Dicen que en los últimos tres años no se han tocado las evaluaciones del personal, que son la base para la medición del rendimiento laboral en la institución. Parece que a la jefa de RR.HH. se le ha olvidado esto, aun sabiendo que este incentivo está contemplado y justificado.

IGNORADOS II

Me contaron desde Diablo, que todo se ha revuelto en la institución marítima por nombramientos “solicitados”, como resultado de los movimientos previos a la renovación de la cúpula del partido de gobierno. El chusco dice que la dirección de Bienestar del Servidor es uno de esos departamentos “brujos”, donde Jetsy manda, pero como el Coronel, no tiene a quien mandar.

FIRMAS

El primer día de recolección de firmas para bajar del potro a Fábrega, hubo muchas quejas porque a los interesados no les entraba la videollamada. Me contaron que mucha gente tiró la toalla con la tecnología, y que como no tienen tiempo para ir al Tribunal Electoral, no van a firmar nada.

QUE SE CAE TE DIGO

Me contó alguien que sabe, que la revocatoria de mandato contra el Tanquesito de Gas está por caerse. Que la motivación por la que se pedía su revocatoria, ya parece que se esfumó, pues el Tanquesito demostró en el Tribunal Electoral que no hay tal incumplimiento. ¡Cara...mbola!