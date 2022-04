La llorona del 23 de abril de 2022

TODO FUNCIONA

Me mandan a decir del TE, que eso de que los sistemas para la recolección colapsaron, no es tan así. Que al parecer hay una gran cantidad de llamadas que los ciudadanos abandonan en casi un 70% en los primeros 10 segundos. Que hay quienes dicen que parece un “call center” para que no entren más llamadas. ¡Ajooo!

CONGOLANDIA

Mientras en Panamá la Gafi nos crucifica, en Países Bajos sus bancos siguen lavando como si no fuera con ellos. Ahora multaron a Robeco por incumplir políticas antilavado. Pero ellos son blancos y de ojos claros. No hay lista para ellos. ¡Pon tu queja, Alexander!

CARA DURA

La que fue canciller en tiempos del Varelismo posteó en su Twitter sobre la buena atención que recibió en su cita médica en un hospital de Boston. La pelonera fue tal que borró el tuit minutos después. ¡Ay padre!

40+40

Un comentarista “duro” predecía una revolución futbolística en el equipo de los monjes, con la llegada de dos veteranos seleccionados nacionales, que juntos suman 80 años. Me contaron que le dieron bola negra a los dos, porque prefieren las birrias al juego serio. Bien, parece que al pichón de técnico le metieron el gol de taquito.

SIN CONTROL

Los residentes en calle 72 San Francisco están em...fadados, por la música a alto volumen en un restaurante del área, en día de semana y a altas horas de la noche. A pesar de reiteradas quejas por el exceso de ruido, dicen que no hay manera de pararlo, porque ni a Pérez Herrera ni al juez de paz les hacen caso.

SENTIDO DECESO

La familia del béisbol lamenta profundamente la muerte de don Humberto Sánchez Sarmiento, uno de los buenos narradores de la pelota criolla en los buenos tiempos de los torneos nacionales. “Paye” fue pieza clave en las transmisiones de 'Radio Mía', junto con el gran narrador nicaragüense Julio “El Porteño” Jarquín. ¡Paz a su alma!

PONCHERA

En el partido del Loco hay ponchera y de la buena. Mariela, de la nómina azul de Camacho, denuncia el favoritismo de Alma, que controla la comisión de elecciones, por la nómina amarilla de su línea política.

PONCHERA II

Por allí circula un videíto del paquetazo que dice Mariela que le estaban preparando. Salen bultos de vainas a favor de los amarillitos. ¡Santo cielo!

AL FIN

La calle 32 de Calidonia que quedó inutilizable por el colapso del alcantarillado, finalmente fue reabierta. El programa saneamiento de la bahía invirtió poco más de medio melón para repararla. ¡Más bien!