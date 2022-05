La llorona del 5 de mayo de 2022

SERRUCHANDO EL PISO

Se comenta por los pasillos de Clayton que hay un par de miembros de la junta directiva del Cajetón que quieren serrucharle el piso a la nueva presidenta, porque quieren que todo siga igual, es decir, que todo siga manga por hombro. ¡Mejeto!

SERRUCHANDO EL PISO II

Los conjurados, serrucho en mano, están presionando para que se emita una opinión legal jalada de los cabellos a fin de establecer que ya se le venció el término a la actual presidenta. ¡Santa cachimba!

LOS CONJURADOS

Me cuentan que entre los cabecillas de la “Banda del Serrucho” están, entre otros, el Eterno y su suplente; Manolón y el Profesor. De verdad, you know, que esta gente se la pasa perdiendo el tiempo.

CONGOLANDIA

Me mandan esto: “La guerra en Ucrania ha hecho que las ratas salgan de sus cuevas. Ahora, la UE le prohíbe a los contadores y firmas de auditoría globales dar servicios a los rusos y a sus oligarcas. Si no hay guerra siguen de cómplices, pero nosotros en listas discriminatorias y asesorados por estos paladines de la ética”.

NO ESTABA HENRY

Ayer, por error, pusimos que en la reunión de gavilanes estaba Henry Mizrachi y en realidad el que estaba era Aaron. Lo acompañaron Gaby B'tesh, Ricardo Martinelli, Héctor Infante y Mello Alemán. Dice que el que tomó la foto fue Eduardo Jaén.

CARNE DE CERDO

Dicen los porcicultores que como ha subido el precio del maíz, no tendrán más remedio que aumentar el precio de la carne de cerdo. ¡Cara...mbola!

LO QUE TRAJO

Llegó Borrell, el enviado de la Unión Europea, y se reunió con los cancilleres de Centroamérica y el Caribe. A nosotros nos dejó un anuncio de que la Unión Europea va a instalar aquí un centro de datos del programa espacial. ¡Vea pues!

SARIGUA

Ya que hablamos de vainas espaciales, dice que hay gente que le quiere proponer a Elon Musk que instale en Sarigua la base de lanzamiento de los cohetes SpaceX. ¡Ajooooo!

PET FRIENDLY

Por el edificio de Etesa los Pet-Friendly dicen que la “parejita fogosa” les prohibió en su nombre echarle comida a los gatos que se refugian en el edificio. ¿Y esa vaina?

NADA DE GALLITO

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), designó a Alex Anel Arroyo como el interventor en el caso de la empresa telefónica Digicel Panamá, S.A. Ayer comenzó labores.

BRIBONADAS

Me cuentan de un Omais que anda financiando disputas de terrenos en Portobelo, para luego comprarlos por centavos en vez de negociarlo por La Paz

CONGELADA

Me dicen que la Federación de Taekwondo no quiere reconocer como atleta panameña a Carolina Cartens, quien, sin embargo, compite para Panamá en las Olimpíadas. Esta negativa tiene a la joven deportista sin recibir el subsidio que les da Pandeportes. ¿Y esa vaina?

ATENCIÓN, ATENCIÓN

Por Taimatí, Darién, los estudiantes y padres de familia del C.E.B.G. Críspulo Leoteau cerraron la escuela por falta de maestros, y por el mal estado de la escuela. ¡Santo!

CASI SE CA...LIENTA

Ayer, en Santa Rita, San Miguelito, Juan Carlos Varela pasó un susto. Una gente se le abalanzó para pegarle. Los escoltas no se metieron. Aparentemente estuvo feo el tira y jala.