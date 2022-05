La llorona del 13 de mayo de 2022

APARENTE

Alguien que tiene cómo saberlo, asegura que en todos los focus de Cambio Democrático sale que a Rómulo le iría mejor con una compañera de fórmula joven, que con político tradicional. ¡Ajoooo!

EN...CERVEZADOS

Por allí me dijeron que hay una empresa cervecera que debe en impuestos más de cien melones. Cuando vi la vaina, casi me caigo, no por borrachera, sino por la cifra. ¿Cara...mbola!

SE REÚNEN

Conusi anunció un encuentro de dirigentes para este sábado en el auditorio José Dolores Moscote. La agenda incluye, además de rechazar cambios al Código del Trabajo, el alto costo de los medicamentos, la canasta básica y el combustible, además de un llamado a paro nacional.

CIUDAD BASURA

Es muy triste pasar por Calidonia, Curundú, San Francisco, Betania o Pueblo Nuevo, y ver tanta basura acumulada en las calles. Si hay una protesta que realmente debe hacerse, es exigir que se recojan los desperdicios de forma eficiente.

CIUDAD BASURA II

En la junta directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario están los ministros de Trabajo, Vivienda, Turismo y Ambiente. Dos de estos ministros, Doris y Rogelio, pidieron licencia para poder buscar los votos entre los delegados del PRD, para la elección del domingo 15.

QUE SIGAN REGULADOS

Un amigo economista dice que debe extenderse el control de precios sobre algunos productos de la canasta básica, ante el incremento de los precios del combustible. El próximo 3 de junio cesa la vigencia del Decreto Ejecutivo 102, que mantiene estos precios congelados.

QUE SIGAN REGULADOS II

Productos como el bistec de cinta con hueso, pan molde blanco, queso amarillo tipo americano, leche en polvo, arroz de primera, carne molida de primera, pollo Panamá y salchichas dejarán de tener los precios congelados. Esto, dice el experto, encarecerá drásticamente el costo de la canasta básica panameña.

VOY PA ALLÁ

Carlos, el príncipe heredero, está asumiendo responsabilidades cada día mayores. Isabel II fue reemplazada en el simbólico “discurso del trono”, por su hijo Carlos. Este hecho se consideró un “momento histórico”, porque marca la transición progresiva del reinado inglés. ¡Camila ya se siente reina!

LA CARNE EN EL ASADOR

En la Unachi, la denominada Marea Azul, que apoya a la actual rectora Etelvina de Bonagas, arrasó con todos los órganos de gobierno del estamento docente, estudiantil, y administrativo. Dice que fue una fiesta electoral periodo 2022 a 2024. ¡Ajoooo!

DIRECTORES DE MANTEQUILLA

Me dicen que en Chitré, muchos directores de escuela la única medida de bioseguridad que han tomado es blindar sus despachos y prohibir la entrada a docentes y estudiantes para que no se les pegue el bichito endemoniao. ¡Vea pues!

DIRECTORES DE MANTEQUILLA II

La vaina es que todos son jubilados, que lo único que les anima es cobrar los 4 cheques. Tienen aulas asignadas. No hay protocolos de bioseguridad. No hay coordinación con el Minsa. No llevan estadísticas. Ponen en riesgo la salud de niños y educadores. Hacen lo que les da la gana, y los supervisores..., en algún hueco escondidos. ¡Santo!