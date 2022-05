La llorona del 26 de mayo de 2022

POR MASPALOMAS

Una fiesta multitudinaria que se celebró en Gran Canaria, en Maspalomas, entre el 5 y el 15 de mayo y a la que asistieron unas 80.000 personas, se ha convertido en el segundo foco del brote de la viruela del mono en España. ¡Santo!

POR MASPALOMAS II

Los servicios de salud pública del gobierno de Canarias investigan ahora si existe relación entre estos casos y los diagnosticados en la comunidad de Madrid, ya que al encuentro acudieron varios de los casos positivos diagnosticados en la región madrileña.

GATICIDIO

Por la calle La Arboleda, en Albrook, se investiga el envenenamiento de decenas de gatos solos, que todos los días aparecían en manadas por la calle y ahora no hay ninguno. A los responsables les puede salir muy cara su maldad.

CURIOSIDAD

Resulta curioso que en el acuerdo de culpabilidad por coimas a que llegó la multinacional minera suiza Glencore, por mil cien millones de dólares, no se mencionan los bancos que intervinieron en la trama de lavado de dinero. ¡A que son europeos…!

SE SUMARON

La Asociación Bancaria de Panamá firmó su adhesión al compromiso de seguimiento al Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, en un evento encabezado por el presidente de su junta directiva Otto Wolfschoon Jr.

RECORDAR ES VIVIR

La orquesta la Kshamba, la preferida de los bailadores, cumple 20 años de trayectoria y todo lo contarán en el programa “Te lo digo con Michele”, en Radio Mía, el viernes a las 4:00 p.m. Un ejemplo de constancia y buena música.

INCONGRUENCIAS

Me mandaron esto: “Ayer (martes) destrozaron dos quioscos de gente humilde cerca del Oncológico, y ¿quién le dice algo al que construyó un restaurante en la isleta de la entrada en Villa Lucre, al lado de Don Samy?

ME ACLARAN

De La Italiana (que no es la heladería) me responden: “El profesor de matemáticas es un profesional que tiene muchos años de experiencia en el área educativa, el cual, con mucha abnegación y profesionalismo, se dedica a la enseñanza no mediocre de los estudiantes pregraduandos y graduandos”.

ME ACLARAN II

“El porcentaje de fracasos al día de hoy, 25 de mayo de 2022, es de 14% del total de los seis grupos a los cuales les dicta clases, es decir, el porcentaje de aprobados es el 86%. Una calificación no es representativa de “ser fracasado”; es fracasado quien recibe una educación mediocre y obtiene altas calificaciones”.

TIRA Y JALA

Lo del proyecto 241 tiene enredado a medio Panamá; mientras los indígenas dicen que la norma les permitirá preservar los terrenos cercanos al río Bayano, otros aseguran que lo que quieren es crear una jurisdicción aparte, por encima de la legislación nacional. El tiempo para vetar o sancionar el documento se le está terminando al presidente.

DELICADO

Lo que dice un distribuidor de productos de Merca Panamá es preocupante, porque asegura que por el precio del combustible, los transportistas están aumentando el costo de los fletes, y con ello se encarecen los alimentos. Una cadena de aumentos peligrosa para la salud alimentaria del país.

CASOS Y COSAS

En Alemania le dieron prisión perpetua a una mujer que se hizo pasar por doctora, y produjo varias muertes. En Panamá, en el año 2018, al médico falso le dieron reemplazo de pena y pagó 6 mil de a uno para no ir a la cárcel. ¡Prohibido olvidar!