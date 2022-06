La llorona del 24 de junio de 2022

POR LA LIBRE

Parece que la moda es la estampida. Me dicen que ya retiraron los papales para candidatizarse por la libre postulación Willie Bermúdez y Ricky Domínguez. ¿Y los ñames?

POR LA LIBRE II

Willy y Ricky están siguiendo los pasos de Eduardo Quirós. Lo que no han dicho es si van a renunciar a la ñamura. ¡Cara...mbola!

POR FUERA

Y si de renuncias hablamos, hace una semana publicamos en primicia que David Saied renunciaba al partido de Omar. También dijimos que pronto un cocotudo dejaba el plumero.

POR FUERA II

Y si hablamos de cocotudo, por lo pronto Aramburú Porras twiteó: “Hoy presente mi renuncia al Partido revolucionario democrático del que fui fundador en 1979 por no identificarme con los ideales y valores que manifiesta su dirigencia desde hace algún tiempo habiéndose convertido en un partido clientelista y sin norte”.

TRAGANDO SAPOS

Dice que en Colombia se han reunidos los empresarios para analizar el triunfo de Petro. Se dieron cuenta que la hemorragia de votos que sacó el presidente entrante fue de los lugares que siempre estuvieron olvidados...

TRAGANDO SAPOS II

Que empiezan a tragar sapos y ahora planean bajar el lomo por esas comunidades marginadas, porque alegan que aún hay democracia y que hay que trabajar para llegar a esa gente. ¡Ajoooo!

RESTRICCIONES

Según una nota de la colega Alma Solís, el alemán Marcus Pleyer, quien preside GAFI, "amenazó con llamar a sus miembros" e instar a sus miembros a aplicar restricciones en transacciones comerciales con Panamá. ¡Santo!

COMENTARIO

A propósito del presidente del GAFI, un abogado panameño responde: “Obvio que este señor no sabe de Derecho Internacional Público y que el foro, donde todos los países, no sólo los ricos, deben debatir estos temas es la ONU. GAFI no tiene legitimidad más que su PIB para exigir nada a nadie”.

MEDICAMENTOS

El ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram ve muy bien a Panamá y siempre ha expresado un inmenso cariño por este país donde vivió varios años. Lo que no se justifica, dice, es el precio de los medicamentos, que está un 500 por ciento más caro que en cualquier otro país.

¡Y NADIE PRESO!

Para los que se creen el cuento de que estamos en listas por que no hay nadie preso, la sueca Ericsson aceptó que pagó coimas en África e Iraq pero los 4 ejecutivos fueron declarados inocentes por las cortes suecas. Suecia es miembro honorable de la OCDE y de la Unión Europea.

TRAVIESOS

Me dicen que unos que van a correr por la libre postulación por Chame, que desde el Municipio empezaron a mandar a los inspectores y abrir denuncias contra la futura competencia. ¿Cómo es eso Dilio?

HASTA LUEGO

Muere en la provincia de Chiriquí el destacado médico Roosvelt Cabrera González, padre del actual decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unachi. También extendemos nuestro sentido pésame a los familiares del periodista Leeroyd Hubbard Joseph, padre de nuestra editora de Opinión, Doris Hubbard.

EL ABOGADO

Me dicen que un abogado con pasado de Buco Millonario, que trabaja por San Felipe, es ahora quién tramita licencias para extranjeros en la Autoridad Marítima. ¿Será que se pasan la ley por la alforja? ¡Santo!