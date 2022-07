La llorona del 4 de julio de 2022

EL MODUS

El vigilante marítimo dice que el modus operandis de la AMP es imprimir un sentido de urgencia y discrecionalidad, para otorgar millones en contratos de derrames, lanchas, reparaciones de muelles, astilleros y desgüaces a los sospechosos de siempre. ¿La fiscalización? ¡Se la llevó la marea!

SE LE AGUARON

Resulta que en 2017, el oligarca ruso Suleiman Kerimov y su contador/asesor suizo Alexander Studhalter fueron detenidos por lavado de dinero y evasión fiscal en Francia. Como suele suceder con Francia, se le aguaron los helados. Explica el Consorcio de Periodistas (ICIJ) que “el Kremlin aplicó su presión máxima para defender a Kerimov, con reuniones diplomáticas en Moscú y Paris”.

SE LE AGUARON II

En 2020, la compañía de Studhalter pagó una multa de 1.4 millones de euros y los fiscales dejaron en libertad a ambos, oligarca y contador. Y los franceses le exigen resultados tangibles a Panamá. ¡Cosa más grande chico!

TERRIBLE

La facultad de Comunicación Social de la UP tiene elecciones el 6, para definir quién será el nuevo decano. Dice que luego de estos comicios habrá que impulsar la comunicación social en la facultad, porque saldrá dividida y en picadillo.

TERRIBLE II

Me dicen que del candidato Murgas están con el método de la segregación contra todo el que apoya a Gary. Que estas elecciones, lejos están de ser ejemplo a seguir. Que La Caimana está bien activa. ¡Ajooo!

COMENTARIOS

Me manda esto un abogado: "Hay que felicitar a la Corte Suprema de Justicia por su fallo histórico en que afirma que actos usuales de la profesión de abogado no pueden ser considerados delitos. Esto protege a la profesión de abogado y exonera a la firma Mossack y Fonseca de todo acto ilegal, ya que sólo ejercieron su profesión correctamente". ¡Ajooo!

URTICARIA

Dice que a los gremios docentes están invitando a paro a través de sus redes. Eso sí, no toleran que los medios los cuestionen por las paralizaciones. Ya los padres organizados pusieron a llorar a un docente en Chiriquí exigiéndole respeto a los estudiantes y poner fin a la zozobra en las escuelas.

PUENTE ROTO

Me mandan esto: "En el Minsa hay una Mayra que la bota-cio; solo con un curso de técnica, tiene un puesto de jefatura nacional que aprovecha para humillar a sus subalternos. Ojo Paquito que ese escándalo viene bajando".

TRANSPORTISTAS CABREADOS

Me dicen que los transportistas de Darién están cabreados no tanto por el alto costo de combustible, sino por la falta de autoridad de la ATTT en poner orden en la provincia, ya que hay un sindicato, operado por padre e hijo, que no quiere cumplir con los acuerdos de cupos, ofrece el servicio en detrimento de la piquera que opera cumpliendo con todas las reglas. ¡Ay padre!

TRANSPORTISTAS CABREADOS II

Los transportistas se quejan de que no solo del desorden de los cupos, sino que el sindicato que opera a la sombra, tiene el monopolio de transporte de migrantes hacia la frontera tica, lo que representa unos 1,500 billullos por viajes libre de polvo y paja y los que cumplen están cruzados.

¡CARACOLES!

Primero fue el bichito endemonia'o, luego la viruela del simio y ahora el caracol gigante que amenaza con fregarnos la vida.

¡CARACOLES! II

Ahora decretaron a Florida en cuarentena por la invasión del caracol gigante africano, que dicen que es portador del parásito del gusano pulmonar que provoca meningitis en los seres humanos.

SERENO, MORENO

Me dicen que el Tanque de Gas requirió 53 minutos el sábado, para rendir su informe al Concejo Municipal. Tranquilo, pausado y coherente. Callando así las críticas de que por El Hatillo no han hecho nada. ¡Ajooo!