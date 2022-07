La llorona del 20 de julio de 2022

NO APOYA

The New York Times reporta que el senador demócrata Manchin no apoyará el impuesto mínimo global de 15% tan cacareado por la OCDE y la Unión Europea. A ver si los amenazan como a Panamá, y a ver si a los franceses les da una pataleta de niño malcriado. Lo dudo..., no muerden la mano del amo...

QUÉ LE PASÓ

Algo raro le pasó a Alonso Edward en su carrera del lunes en el Mundial de Atletismo. Después de una buena carrera en los Juegos Bolivarianos, no pudo hacer mucho ante la élite de los 200 metros planos.

TIRA Y JALA

Eso de no me reúno aquí sino allá, desvirtúa la seriedad de todo un movimiento reivindicativo. No sé cuál es el asunto: si hay afán de taquillar o simplemente ganas de fastidiar. El diálogo y el término de los cierres de calle es lo que exige la ciudadanía.

CON CALMA

Más de un analista cree que ya es tiempo de parar tanto cierre de calle, invocando lo que señala el artículo 38 de la Constitución Política. Para eso hay que dar una orden, y por lo pronto, parece que confrontar no es la línea.

CON CALMA II

Son muchos los sectores que están llamando a los grupos cierra calles para que hagan una tregua y se pueda reactivar la economía de nuestro maltratado país. Al pedido de diálogo y calma, se suma el notable desabastecimiento, una crisis que está llevando las cosas a un punto insostenible.

ME ACLARAN

Dice alguien que conoce de esto, que el Aceite de Oliva ha hecho bien en pedir registro para hacer uso del subsidio de la gasolina. Que hay que llevar un control, porque el gobierno es el que tiene que pagar. El QR de la vacunación ha funcionado muy bien.

OTRA VEZ

Encabuya, y vuelve y tira. Anadepo rechaza diálogo en Penonomé y exige que se celebre en Santiago. ¿A qué otros tres ministros mandará el presidente para que se los vuelvan a apedrear los muy educados docentes de Santiago?

QUE AQUÍ, QUE ALLÁ

La Medusa y sus serpientes arrastran al gobierno de un lado a otro. Primero en Santiago, y en la primera falta de acuerdo despidieron a tres ministros a pedradas. Después en Ciudad del Saber, y no fueron. Entonces donde los indígenas, pero los otros no fueron ni aceptaron el acuerdo de los indígenas.

QUE AQUÍ, QUE ALLÁ II

Vuelta a Santiago, firmaron acuerdo y al día siguiente literalmente hicieron trizas el papel firmado. Ahora a Coclé. Mientras tanto, cierre de calles porque la Policía les prometió no abrirlas. No, no, no.

JURAMENTADOS

Las comisiones permanentes de la Asamblea fueron instaladas con la juramentación de las juntas directivas. El pueblo les manda un mensaje: eliminen sus abultadas planillas.

ILUMINACIÓN O LAPSUS MENTIS

Ya que estamos hablando de la Asamblea, dice Crispiano que “las protestas son una acumulación de malestares sociales, económicos y políticos, que no han sido atendidos de manera prudente”. ¡Descubrió el agua tibia!

'APOCALIPSIS 4800'

Los europeos viven una ola de calor con víctimas mortales, incendios forestales y una sequía que es la peor de los últimos 70 años, y a este fenómeno se le llama 'Apocalipsis 4800'. Se origina en África y el nombre obedece a que la altitud del punto de congelación sube a 4.800 metros en el monte Blanco. ¡No jueguen con el planeta!

RECUSACIÓN NEGADA

El Tribunal Electoral negó la recusación en contra del magistrado Heriberto Araúz que presentó el abogado Roniel Ortiz en representación de El Loco, dentro de un proceso de levantamiento de fuero penal electoral.