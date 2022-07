La llorona del 22 de julio de 2022

GANCHO AL HÍGADO

El que le mandó su soplamocos al Loco fue Gaby. Esto le dijo: “El señor expresidente @rmartinelli cada vez que se refiere a mi persona, me llama corrupto. Yo no tengo ni he tenido casos penales en Panamá ni en Estados Unidos. Le pregunto entonces, ¿quién es el corrupto?”.

RÍO TINTO

El gigante minero Río Tinto acaba de acordar el pago de impuestos y multas en Australia (nadie preso), por 1 billón de dólares por evasión fiscal. ¿Dónde se llevó a cabo la evasión? En Singapur. ¿En qué lista está dicho país? En ninguna.

BUENA NOTICIA

Entre tanto paro y cierre de calles, Gianna Woodruff nos alegró el día con su clasificación a la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos. La mejor de las suertes para la carrera decisiva esta noche.

HABRÁ FÚTBOL

La Liga Panameña de Fútbol reiteró que esta noche rodará el balón, iniciando así el torneo Clausura 2022. Tras evaluar la situación actual, se optó por darle un respiro a los problemas, iniciando la principal competencia del balompié panameño.

INFILTRADO

Lo del excandidato a diputado que le metió pausa al convoy alimentario en Viguí, ha destapado la olla de grillos sobre presuntos infiltrados en el movimiento. De salida, CD de Rómulo y RM de El Loco dieron un paso atrás, chifeando todo contacto con el individuo.

LO HABÍAN DICHO

El Sinaproc había advertido del paso de la onda tropical 19 en Panamá. La cuestión es que con tanto problema, a la gente se le olvidó el asunto. Un recorderis de que la madre naturaleza es libre, soberana, y cuando quiere, se pronuncia en forma de lluvia y vientos.

RMD

Un amigo me envió un análisis sobre lo que desde hace algunos meses se ha dado en llamar “Revolución molecular disipada”. Parece que este concepto ha sido replicado en otros países, y Panamá es parte del experimento que ejecutan los movimientos sociales en el continente. Para estudiar, analizar y reflexionar.

ENCUESTA

La empresa Gismos S.A. informa que por motivos de los acontecimientos en el país, no ha podido salir a campo para realizar la encuesta de julio.

SOLO EN PANAMÁ

Que una caravana humanitaria de transporte de insumos y alimentos para aliviar la crisis de abastecimiento que sufre la mayoría de panameños, no sea escoltada por la policía sino por Suntracs, y sea retenida porque otros dirigentes de protestas no le concedan salvoconducto, solo sucede en este Panamá.

SOLO EN PANAMÁ II

Que un dirigente de Suntracs, en evidente conflicto interno con otros, detenga la caravana humanitaria de forma violenta, y amenace con quemarla, sin quedar detenido por delincuente, solo aquí se concibe.

ÓSCAR

La ciudadanía compara –y añora– la dirigencia de gremios de antaño con la actual, que demuestra estar cada día más empeñada en competir en un reñido concurso por el Óscar a la subclase delincuencial, que por lograr los objetivos sanos de legítimas reclamaciones.

MENÚ

El temario acordado en la mesa de diálogo por Panamá que dio a conocer en comunicado la Arquidiócesis de Panamá ayer, es un menú más ambicioso que el Pacto del Bicentenario.

VALIENTE DECLARACIÓN

El ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo, aceptó ante la OEA el rezago de muchos países de Latinoamérica, incluyendo a Panamá, en reconocer los derechos a la población LGTBIQ+, y la discriminación de las mujeres.